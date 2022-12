Isabel Preysler anuncia el fin de su relación con Mario Vargas Llosa

Isabel Preysler y el escritor Mario Vargas Llosa terminaron su relación, tras siete años como una de las parejas más mediáticas.

Así lo reveló Preysler en unas breves palabras a la revista Hola.

“Mario y yo hemos decidido poner fin a nuestra relación definitivamente. No quiero dar ninguna declaración más y agradezco a los amigos y medios de comunicación que nos ayuden en esta decisión”, dijo la socialité, según el referido medio.

La ex del cantante español Julio Iglesias, y madre del también artista Enrique Iglesias, no dijo más nada a Hola. Sin embargo, esta misma revista reveló detalles expuestos por fuentes cercanas a la ex pareja.

Vargas Llosa. Habría tenido varios ataques de celos.

Supuestamente, Mario Vargas Llosa se fue de la casa donde ambos convivían, tras una escena de celos. No era la primera vez que se iba por este motivo. Ya lo había hecho antes y había regresado.

Harta de “esta actitud recurrente” por parte del escritor, Preysler decidió poner fin a la relación. Aclaró que no hay terceros sino que “se ha perdido, poco a poco, la ilusión del principio”.

Desde el 2015

Preysler y Llosa se conocían desde la década de los 80 cuando ella era esposa del ministro Miguel Boyer.

No fue sino en el 2015, un año después de que ella quedara viuda, cuando se dio a conocer la relación amorosa entre ambos. Desde ese entonces, los medios han seguido cada detalle de su relación.

Preysler tiene 71 años y Llosa 86. Al parecer, la ruptura ya tiene algunas semanas, pero no se había dado a conocer hasta ahora. Parece que es definitiva.

Algunos medios españoles aseveran que hay otra causa de la ruptura, y es que supuestamente, la empresaria quería casarse por cuarta vez, algo con lo que no estaba de acuerdo el escritor y político peruano.

El primer esposo de la empresaria fue el cantante Julio Iglesias. Luego, contrajo matrimonio con el noble Carlos Falcó. Su tercer esposo fue Boyer, de quien enviudó.