¡Qué susto! Famoso se intoxicó gravemente con un sandwich que pidió a domicilio

Toda una angustia y terror pasó el actor, Ian Valencia, que se lanzó al estrellato interpretando el personaje del hermano de Magdalena en la novela, Entre Sombras.

El artista, le contó al programa, La Red, como todo empezó con una rasquiña en su cuerpo y terminó con grandes ronchas.

“Me rasco y me rasco y empiezan a aparecer ronchas y yo no, Dios mío. Cuando me miro al espejo tengo la cara rojísima”.

Valencia, dice que esta reacción en su piel, se habría dado casi 20 minutos después de que consumiera un sandwich de cerdo que pidió a domicilio. “Yo me acosté y no caí en cuenta (...) No sé si fue una mala cocción. Y eso causó que se desatará una alergia”.

Al ver que su salud no mejoraba, decidió acudir al médico, donde le recetaron varias inyecciones y así fue cómo empezó a mejorar.

Te puede interesar: El cariño es mutuo: empleados de Andrea Valdiri también le dieron detalles navideños

Sin embargo, el actor decidió cenar huevo con queso. Comida que le empeoró la alergia. “Yo decía ‘¿pero por qué me volvió a dar?’ Y me eché una pastilla de las que me recetaron. Yo sigo brotado. Sigo con las piernas marcadas”.

¿Qué le respondió la empresa de domicilios?

El actor contactó a la aplicación de Rappi, para poner en conocimiento el caso. Sin embargo, dice, su respuesta fue poco satisfactoria.

“Me dijeron ‘no, ya te devolvimos el dinero’. Les dije, ‘no me interesa el dinero. Quiero es que le hagan el reporte directo al restaurante para que tengan cuidado’. Les envié fotos”.

A lo que Rappi, según la conversación, le responde: “Muchas gracias por tus comentarios, los vamos a revisar para así seguir ofreciendo la mejor experiencia. Espero que tengas un buen día”.