Vuelve y juega: Le dan palo a Carolina Cruz por ‘bochornosa’ situación con César Escola

Carolina Cruz es una presentadora, empresaria y modelo que desde hace algún tiempo se convirtió en una de las principales caras de ‘Día a Día’, junto a personalidades como: Carolina Soto, Catalina Gómez, Iván Lalinde, Juan Diego Vanegas y Carlos Calero. Sin embargo, el actuar y algunas declaraciones de la caleña la han convertido en centro de la polémica e incluso de varios memes a través de las redes sociales.

Aunque para muchos luego del episodio del desmayo en que ella quedó en shock y optó por no intervenir, la presentadora tendría un poco más de cuidado con su actitud en medio del programa. Sin embargo, volvió a llamar la atención, esta vez con uno de los invitados César Escola y por supuesto, los usuarios no dejaron pasar esta oportunidad para realizar comentarios al respecto.

El hecho se dio mientras que los presentadores se encontraban sentados en el sofá y minutos más tarde llegó ‘Don Jediondo’, quien llegó como de costumbre haciendo bromas con respecto a la situación, sin dejar de lado, que lleva un vaso de agua, el que sin querer derramó sobre el reconocido jurado de ‘Yo me llamo’. Ante el hecho las risas no pudieron faltar y para sorpresa de muchos quien se levantó rápidamente en busca de unas servilletas fue Carolina.

Pero, el hecho no terminó allí, pues se esperaba que pudiera limpiar a Escola. Sin embargo, sucedió todo lo contrario, ya que, prefirió secar el sofá y el piso. Lo ocurrido fue captado por los demás compañeros quienes prefirieron enfocarse en los chistes que estaba efectuando uno de los principales personajes de ‘La vuelta al mundo en 80 risas’.

Como era de esperarse, las criticas en contra de Cruz no se han hecho esperar, entre las que resaltan: “Carolina no es como se muestra en redes sociales”, “La verdad es que le falta mucha educación, especialmente si está en un programa de este tipo”, “Esos son los mismos que trapean y luego barren”, “Ella no se ayuda con sus declaraciones”.

Sin embargo, también algunos televidentes tomaron la decisión de apoyar a la presentadora pues, indican que este tipo de situaciones le puede ocurrir a cualquier persona, solo que ella hace parte de la farándula nacional y los televidentes suelen ser muchos más críticos en medio de este tipo de hechos. Sin dejar de lado que han sido varias las ocasiones en que se convierte en centro de atención: “Hay que abonarle que ella fue la única que se levantó del sofá”, “Lo que le pasó a Carolina es una situación que le puede ocurrir a cualquiera”, “Hay demasiada envidia y celos”.