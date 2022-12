¿Gana más que Cristina Hurtado? Carolina Cruz reveló la millonada que factura en redes sociales

Carolina Cruz es una reconocida presentadora, empresaria y modelo, quien se ha convertido en una de las caras más conocidas en el mundo del entretenimiento, no solo por su talento y belleza, sino que también, porque en varias ocasiones ha sido el centro de las polémicas por su actuar. A pesar de esto, la caleña indicó que esto no es problema para ella, pues está enfocada en sus dos hijos, Matías y Salvador y también, en los distintos proyectos laborales que tiene.

Sin embargo, la presentadora no solo se ha dado a conocer a través de la televisión colombiana, sino que también lo ha hecho a través de las redes sociales. En su cuenta de Instagram, ya acumula más de 7,3 millones de seguidores. Sin dejar de lado, que suele ser muy activa y compartir varias de sus rutinas y momentos especiales con su familia, en donde recibe algunas críticas y cariño por parte de los usuarios.

Carolina fue invitada al nuevo programa de Eva Rey, ‘Desnúdate con Eva Rey’. El capítulo saldrá estará disponible el próximo domingo, pero como de costumbre se dieron a conocer que algunos clips de la entrevista. Una de las preguntas que más resaltó fue el monto aproximado que ganaba por medio de sus redes sociales, ya que esto le daría para poder vivir bien. Teniendo en cuenta, que en el mismo show, Hurtado también reveló el dinero que le daba la esfera digital.

Sin embargo, la presentadora se dejó ver incómoda ante la situación, tanto así, que en varias ocasiones buscó evadir la pregunta con algunas risas. Cruz indicó que no sabía a ciencia cierta la cifra, pues hay meses que resultan ser muy bueno, pero otros se va en caída. La caleña resaltó que esta época decembrina suele ser muy bueno para facturar a través de las redes sociales y uno de los peores es enero, ya que la gente desea desconectarse y pasar tiempo con su familia.

Posteriormente, Eva sacó a relucir las declaraciones de Hurtado, quien indicó que podría llegar a recibir alrededor de 100 millones en su cuenta de Instagram. La española resaltó que Cruz debería ganar muchos más, ya que, tiene un mayor reconocimiento en el público y por ende, un mayor número de seguidores. Ante sus declaraciones la presentadora de ‘Día a Día’, en medio de algunas risas indicó que a Cristina le iba muy bien: “Eso Cris, me encanta porque además la adoro”.

Eva siguió insistiendo para ver si la caleña soltaba alguna cifra importante con respecto al tema. Cruz indicó que sus ganancias están en menos de los 100 millones de pesos, pero es un número que no se mantiene. Pues, depende de varios factores y no ha superado este monto, según ella. Asimismo, la presentadora reiteró que no le va mal y esta si resulta ser una buena fuente de ingreso. Teniendo en cuenta, el auge que han tenido varios creadores de contenido.