“¡Qué está haciendo el gobierno!” Mary Méndez se despachó en contra de Gustavo Petro y pidió respuestas

Mary Méndez es una presentadora y empresaria, quien durante años ha hecho parte del programa de entretenimiento ‘La Red’. Sin dejar de lado, que la samaria suele ser muy activa en sus redes sociales en donde comparte varias de sus rutinas diarias y uno que otro secreto, sobre su vida privada.

Pero, esta vez la presentadora se desahogó en busca de defender su empresa de productos saludables, luego de las más recientes declaraciones del gobierno sobre el empaque que deben tener los productos y la que fue cambiaba hace pocas horas, lo que produjo quizás más tiempo para algunas, pero, perdida de dinero para otras.

Mary inició su relatado asegurando que de acuerdo con el gobierno todos los productos tenían plazo hasta el 16 de diciembre para ser marcados con un sello de forma circular, para mostrarle al consumir el exceso de grasas, calorías, entre otros. Siendo así, tuvo que cambiar todos sus empaques, invirtiendo una alta suma de dinero en ellos.

Sin embargo, este 14 de diciembre se conoció nueva información, en donde los sellos ya no serán circulares si no octagonales y tendrán tiempo de modificarlos hasta junio del 2023. La molestia de Mary fue más que notoria e indicó: “Qué es lo que está haciendo el gobierno, están tirando por la borda trabajo, plata, esfuerzo, el trabajo de miles de colombianos y es que no es cualquier empresa la que se mama este brinco”.

Asimismo, indicó que la resolución es algo estúpido, innecesario y poco entendible. Mary destacó que la están metiendo en el mismo saco de los productos ultraprocesados. Seguidamente agregó: “Señor Gustavo Petro con todo el respeto le pido el favor en nombre de mi empresa y de muchas empresas de comida saludable un poco de claridad, sensatez y empatía con las personas que estamos tratando de generar empleo en este país”.

La samaria reiteró que no solo invirtió mucho dinero sino también el esfuerzo por parte de sus trabajadores de día y de noche. Además, indicó que resulta complejo poder ayudar a quienes lo necesitan cuando existen tantas brechas para los pequeños empresarios, siendo el desempleo según ella, el motivo de la violencia lo que conlleva a hurtos, robos y otros negocios.