La vergüenza que pasó Yeferson Cossio tras ser confrontado por un ‘hater’ en público

Yeferson Cossio pasó un momento amargo en un aeropuerto gracias a la atrevida acción de un señor que quiso confrontarlo frente a varias personas. Y si bien el influencer comentó que estuvo calmado durante toda la situación, confesó que estuvo lleno de vergüenza durante toda la situación.

Si bien el creador de contenido ha demostrado tener un compromiso con los animales y varias personas en situaciones comprometedoras, también ha sido criticado en reiteradas ocasiones por protagonizar varios momentos polémicos en las redes sociales, algo que ha hecho que tenga una base de detractores, incluido el sujeto que se encontró en el aeropuerto.

A través de sus historias de Instagram, Yeferson Cossio confesó que mientras estaba esperando un vuelo, un señor se acercó hasta donde estaba él, y luego de identificarlo como un “youtuber” terminó insultándolo delante de todos los presentes en el área de espera del aeropuerto.

“Un señor de muy avanzada edad me va diciendo: ‘mijo, usted es el youtuber, ¿cierto?’. Yo no hago mucho YouTube pero así me dicen, así que asumí que era yo, y le he dicho: ‘sí'”, inició el colombiano. “Me va diciendo así, me encara en frente, se me para recto y me dice dizque: ‘usted me cae mal’”.

Al principio, Yeferson Cossio no le tomó mucha importancia a pesar que el hombre en cuestión le lanzó una mirada fuerte. “Ah, qué bueno. Bonita noche”, fue lo que el influencer le respondió

Sin embargo, el hombre no se quedó callado, indicándole que los youtubers son unas personas groseras. “Ustedes creen que por ser youtubers todo el mundo les tiene que rendir pleitesía, les tiene que dar el mejor trato”, le dijo el sujeto al creador de contenido.

Finalmente, Cossio se queda con la incógnita de por qué el hombre decidió arremeter en su contra, a pesar que él no había interactuado con nadie en la sala de espera. “¿Qué le habrán hecho a ese pobre señor y por qué la cogió conmigo? Yo aquí ni siquiera he hablado con nadie, ni he exigido un buen trato de nada. Yo soy cortés”, concluyó.