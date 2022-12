“Aquí, hay una guerra” Gabriel Coronel, pareja de Daniela Ospina, reveló varios detalles de su relación

Daniela Ospina y Gabriel Coronel han estado en el ojo de los medios nacionales e internacionales desde que se conoció que estaría en planes de llegar al altar. Aunque varios rumores indican que la pareja ya contrajo matrimonio en varias declaraciones, la deportista ha reiterado que no se ha casado y esperan hacerlo este 2023 en compañía sus familiares y amigos.

La paisa fue invitada por la revista ¡Hola! Para hablar un poco sobre los proyectos que tiene en los próximos años, su familia y por supuesto, no podía pasar desapercibida su relación con el actor y cantante, quien minutos posteriores llegó para ser parte de la conversación y revelar algunos detalles de cómo se encuentra junto a Daniela y su familia en Miami.

Le puede gustar: Gusi reveló detalles de su relación con Santiago Cruz y hasta lo dejó llorando en ‘La Descarga’

Daniela aseguró que su pareja se la lleva más que bien con su hija con James Rodríguez, Salomé. La deportista aseguró: “parecen dos niños, es que se la pasan jugando”. Seguidamente, reiteró que desde un inicio no quiso forzar su relación, pues agrega que le gusta lo genuino, sabe que no es nada sencillo para una niña afrontar los cambios que se tienen.

Seguidamente, fue el turno para Gabriel quien indicó que se encuentra feliz, ahora la mamá de Daniela y su hija, son su familia. Además, el cariño y el apoyo siempre están ahí. Posteriormente, la periodista le preguntó sobre sus planes de boda, duda que en repetidas ocasiones ha sido respondida por la pareja:“Aquí hay guerra”.

También puede leer: Yanfry utilizó sus redes para obtener una cita con Gustavo Petro, ¿de qué se trata?

Dado que, no ha sido nada fácil para ellos, aunque aún no tiene claros sus planes de boda, si revelaron aquellos deseos que tiene en mente y esperan que se cumplan durante esta celebración. La pareja fue claro en decir que su matrimonio no se llevará en Estados Unidos, pues ambos son personas muy latinoamericanas, así se describieron. Seguidamente, indicaron que esta decisión también se da debido a que esperan que sus familiares pueden asistir.

Asimismo, agregaron que esperan que sea uno de los días más especiales de sus vidas, teniendo en cuenta que un matrimonio no se lleva a cabo todos los días. Esperan que la ceremonia se dio en Colombia o México, en donde olviden los celulares por algún tiempo y puedan aprovechar de la comida, la música y la compañía.

Daniela finalizó sus declaraciones asegurando que Gabriel es un hombre muy presente que ha llegado a cambiar su vida. Tanto así, que ha dejado de buscar, planificar todo y, por el contrario, disfrutar del momento, el estar acompañada, pues vivir con amor y respeto, resulta ser lo más importante.