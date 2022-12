¿Trabajen, vagos? Johanna Fadul se quejó de los negocios en un centro comercial y en redes la criticaron

Johanna Fadul es una reconocida actriz y modelo, quien ha hecho parte de innumerables producciones nacionales e internacionales. Hace algunos meses decidió tomar un nuevo rumbo, esta vez en México en compañía de su esposo, Juanse Quintero. La mujer ha indicado que planea seguir cumpliendo sus proyectos laborales, pues esta no es la primera vez en qué busca abrirse caminos en dicho país.

La actriz aseguró que se quedará unas semanas más en México, pues se está en medio de algunos castings para producciones y comerciales. Por su parte, Juanse ya se encuentra en Colombia, en compañía de sus mascotas. A través de sus historias, Johanna llamó la atención, mientras se encontraba en un centro comercial en Ciudad de México.

La bogotana inició su relató indicando que estaba realizando algunas diligencias personales y de algunos familiares antes de regresar al país. La mujer aseguró que eran alrededor de las 11 am y quiso, ir a comprar algunas cosas sobre las festividades que se acercan, pero, se llevó una gran sorpresa, pues todos los sitios del centro comercial se encontraban cerrados.

Fadul no supo qué hacer, ya que no sabía la razón por la que estaban cerradas. Seguidamente, agregó: “Es que será que aquí no trabajan o qué”. La actriz indicó que la única actividad que se encontraba en el sitio era las de una sesión de fotos, en las que estaba haciendo parte, al parecer, un hombre famoso de aquel país.

Teniendo en cuenta que era casi el medio día. La actriz no tuvo otra opción que irse a tomar un café, con el fin de esperar a que uno de estos lugares abriera sus puertas. En medio de su camino también se topó con un gato, el cual tuvo miedo y decidió esconderse tras los elementos del centro comercial.

Aunque posteriormente, no reveló más detalles al respecto, si dejó ver la molestia que el hecho produjo, pues no tuvo una explicación clara al respecto.