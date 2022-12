¿Amorío confirmado? Supuesta novia de James Rodríguez habló de su relación con el jugador

James Rodríguez ha estado en el ojo del huracán por su rendimiento durante ya hace varios meses, pero esto no ha sido todo, pues, también ha estado envuelto en varios rumores de posibles amoríos con varias reconocidas modelos. Sin dejar de lado, que se conoció que cuando frecuenta algunos bares, al parecer, le pide a algunas mujeres de los lugares que si quieren acompañarlo a algunas de sus lujosas casas.

Si bien, el programa ‘Lo sé todo’, hace pocas semanas, reveló quien sería el nuevo amor desde hace 5 meses del jugador. Se trata de Daniela Acuña, los ‘likes’ en cada una de las publicaciones de la mujer por parte del deportista no se han hecho esperar. Aseguran que hay bastante química entre los dos y James anda pendiente de cada uno de los movimientos de la barranquillera y por supuesto, de cualquier cosa que puede llegar a necesitar.

El medio entrevistó a la modelo, quien no puedo ocultar su rostro de sorpresa ante la pregunta sobre James Rodríguez. Seguidamente, Acuña indicó: “Ustedes son ‘Lo sé todo’, ustedes lo saben absolutamente todo”

Sin embargo, la entrevista completa no ha sido revelada por el medio. Para muchos de los seguidores, esto simplemente resulta ser un rumor más, como los anteriores, los cuales nunca fueron confirmados y que también fueron de conocimiento del programa de entretenimiento.

Asimismo, dejaron claro que este amorío no sería nada formal, aunque los dos se la llevan bastante bien, cosa que no le había sucedido al futbolista desde hace unos cuantos meses, agregaron. Si bien, la mujer no pertenece al mundo del entretenimiento, si ha hecho parte de algunos reinados de belleza.

Aunque ni la mujer ni James han confirmado su romance, sus seguidores no creen que en los próximos meses lo oficialice, pues, han sido varias las ocasiones en que aseguran un nuevo amor del futbolista, el cual nunca termina de ser confirmado o quizás, no formalizar ante los medios nacionales e internacionales.