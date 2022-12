Mujer viajó para conocer a su “novio de internet” y él la rechazó al verla sin filtros

Una mujer viajó más de 700 kilómetros desde Massachusetts a Washington en Estados Unidos, para conocer en persona a su “novio de internet”. Sin embargo, nada resultó como ella esperaba, ya que él apenas la vio la rechazó, ya que no se parecía a las fotos que vio de ella en redes sociales.

La historia se volvió viral

A través de un video que compartió en TikTok, y el cual se volvió viral a través de las redes sociales, Ninoska Rodríguez dio a conocer detalles de la ocurrido.

“Para el chico que me pasó el viaje a Washington y después me vio sin filtro; no quiso nada conmigo”, escribió la mujer.

Tras esto, afirmó que “en realidad soy culpable por abusar de los filtros, debió darse la oportunidad de conocerme más a fondo”.

Finalmente, la mujer indicó que “me tragué mis preguntas, eliminé el chat y seguí con mi vida. Todo por los malditos filtros”.

El hecho generó diversas reacciones. “No entiendo porque ponen filtro, uno debe quererse tal cuál es”, “por eso hay que ser sincera desde un principio, al natural”, “se tiene que hablar siempre con la verdad”, “Que mala onda… Por eso siempre es mejor que nos miren tal cual somos, sin filtros, sin poses” y “Descuida, él no era para ti, mereces a alguien de sentimientos reales; Siempre habrá alguien mejor”, fueron parte de los comentarios.