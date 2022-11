“Se las está dando aquí de estratega”: Santiago Cruz y las palabras con las que dejó callado a Gusi

‘La Descarga’ se ha convertido en uno de los programas más comentarios tanto positivamente como negativamente en los últimos días. Y es que no solo ha sido por la presencia de Marbelle, sino que también la actitud de los otros mentores ha dado mucho de que hablar en las redes sociales, las cuales no dejan pasar ni una.

En esta ocasión el centro de atención fueron Santiago Cruz y Marbelle, quienes protagonizaron un inesperado momento luego de la presentación del cantante de música vallenata Cristian Better, el cual se esperaba que fuera elegido por Gusi por su cercanía en el género.

El primero en oprimir el botón fue precisamente Santiago y los demás quedaron sorprendidos al encontrarse con que Gusi no haya conseguido quedarse con el concursante. Ante esto, Gusi aseguró que le sorprendió que Santiago tuviera una cercania con el vallenato y aseguró: “Desde cuando con el vallenato, si se me hace como extraño”.

Sin embargo, lo llamó la atención fueron las palabras del artista, quien indicó: “Se las está dando aquí de estratega, pero usted sabe”. Pero, sus declaraciones no fueron en tono de risa, sino que se notó molestia en ellas.

Gusi por unos segundos guardó silencio, pues, no esperaba las afirmaciones de su colega e indicó “No, yo sé y ojalá no me saque de primerito porque el vallenato tiene que estar aquí, más fuerte que nada”. Y por supuesto, se tornó un ambiente de incomodidad por unos cuantos minutos.

Por su parte, Marbelle y Maía prefirieron guardar silencio ante la situación. Y en redes sociales no pasaron el hecho de que Santiago siempre es el protagonista de las cortas discusiones que se ven en ‘La Descarga’, pues algunas veces se dio con Maía por diferencias entre los participantes y en esta ocasión con Gusi por el género escogido y su posible estrategia.

Por otra parte, el participante se mostró emocionado por estar en el equipo de Cruz, ya que, está dispuesto a aprovechar la oportunidad que tiene y llegar lo más lejos posible dentro del concurso.