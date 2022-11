¿Amor no correspondido? Santiago Cruz se enamoró de concursante que no quería estar en su equipo

La noche de este jueves 24 de noviembre estuvo cargada de emoción con el show de talentos ‘La Descarga’, la nueva apuesta de Caracol que llegó para poner a prueba el talento musical de artistas que ya estuvieron en otros programas similares como ‘La Voz’ y ‘Yo me llamo’.

Lea también: Luego de la tormenta: Shakira sorprendió a sus seguidores con un video de agradecimiento

Arrancó la siguiente etapa que fue llamada ‘La Selección’, y que consiste en que el entrenador que oprima el botón más rápido podrá darle la bienvenida a su equipo al cantante que se esté presentando en tarima.

El capítulo fue una montaña rusa de emociones, pues mientras unos celebraron la victoria, otros no pudieron ocultar su decepción y tristeza al no quedarse con los concursantes que querían.

El caso de Kata Castaño no fue la excepción, pues su talento y potencia hizo que los cuatro jurados Santiago Cruz, Gusi, Maía y Marbelle, quisieran reclutarla a toda costa.

También le puede interesar: “Hoy saqué la leona que hay en mí”: Carolina Cruz se presume en redes sociales

Sin embargo, fue Santiago el que oprimió el botón más rápidamente y, por ende, el que tuvo el privilegio de ser su mentor. La emoción del famoso fue más que evidente, pues no solo la miraba con ojos de enamoramiento, sino que también le dedicó varias palabras de cariño y admiración.

Por su parte, Kata, aunque agradecida, no obtuvo el resultado que quería. De hecho, minutos antes de salir al escenario, le había confesado a la presentadora Jessica Cediel que no quería quedar en el equipo de Santiago y que pensaba que no estaría tan cómoda con él. Por el contrario, su entrenador ideal era Maía.

Al final, aunque no logró quedarse con la artista que pensaba, manifestó su felicidad de continuar en el show.

“Preciso yo había dicho que no con él, pero igual estoy muy motivada cantando por mis hijos y mi familia. Estoy feliz con lo que me dijo, confío en que las cosas pasan de la mejor manera. Él me dio el voto de confianza y le agradezco”, dijo luego de la presentación.