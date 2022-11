‘La Toxicosteña’ se pronuncia sobre las mujeres que la critican y están pendientes de su vida

Al menos eso es lo que ha dejado claro ‘La Toxicosteña’ en una de sus últimas publicaciones en la red social Instagram. Y es que la intérprete de otros éxitos como ‘Macta Llega’ envió a sus más de 200 miembros de su comunidad digital un mensaje por medio de un video en el que fue más que directa y pide que no se metan más en sus relaciones amorosas.

Puede leer: ‘La Negra Candela’ sale en defensa de ‘La Toxicosteña’ y revela lo que puede pasar con sus detractores

“Cuéntame pa’ ver porque es que a ti te importa tanto que yo cambie de novio como cambiarme la tanga, que yo duerma con uno y amanezca con otro si a ti no es a la que están taladrando la raja, cuéntame pa’ ver”. — ‘La Toxicosteña’

La cantante agregó que quienes la critican no conoce su historia, y que hasta ahora las parejas que ha tenido han sido fallidas, pues solo llegan a su vida a explotarla, y que en algunos casos están más que prohibidos al ser casados o estar en proceso de separación. Ante esto indicó que para ella lo más importante es conseguir a un hombre merecedor de formar una familia y que le dé la estabilidad que necesita.

“Sin saber mi historia, sin saber mi sufrimiento porque yo también quiero tener mi pareja estable, quiero tener mi hogar, mi familia, dejar la zorrería, pero amor yo cargo un sufrimiento que tú no sabes, yo le digo ‘Señor ya suéltame, yo sé que tú me tienes a mí como tu mejor guerrera, pero ya no quiero más batallas padres. ¿Qué fue que mate a algún cura en mi otra vida?’. Que yo lo único que me levantó son unos manes que cuando no son de esos, no se comen el sapo porque no saben si es hembra o es macho, son mantenidos, son flojos vienen a absolverme el poquito de plata que no tengo”, dijo ‘La Toxicosteña’.

Por otra parte, aseguró que pese a las criticas ella seguirá insistiendo e intentándolo con cada persona que llegue a su vida mientras aparece el hombre ideal, pero a su manera. Aprovechó de exhortar a las mujeres que la critican a entonces presentarles un buen partido.

“Yo no puedo estar aguantando esas vainas amor, yo tengo todo el derecho de buscar mi felicidad. Hasta que eso no pase yo soy como una motosierra, mocho cuanto palo, soy como un maracuyá me enredo en todo palo. Porque ajá uno tiene sus deseos carnales. La chuchit… necesita su mantenimiento, uno necesita un poco de amor, aunque se equivoque mal pari… deja de criticar”, finalizó ‘La Toxicosteña’