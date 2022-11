“Pues toca darle hijue…”: Jorge Celedón, de ‘Yo me llamo’, envuelto en presunta agresión a una mujer

Yo me llamo Yo me llamo

El imitador de Jorge Celedón hizo parte de ‘Yo me llamo’ en el año 2019, con su voz logró robarse el corazón no solo de los jurados sino también de los televidentes, quienes no dudaron en asegurar que era el doble exacto del cantante original. Sin embargo, en los últimos días ha dado de que hablar, teniendo en cuenta que se conoció una fotografía en donde aparece el exconcursante junto a una mujer y un policía.

De acuerdo con la información conocida, el hombre apareció en un video junto a las dos personas anteriormente mencionadas, en lo que sería una acalorada discusión. Eddy Sanabria, en medio de esta, aseguró: “Entonces, si es mujer y es alzada, pues toca darle, hijue…”. Para muchos internautas, sus palabras son una clara situación de agresión en contra de la mujer.

Debido a la viralización sobre lo ocurrido, Sanabria decidió referirse al tema a través de sus redes sociales, en donde aseguró: “En ningún momento se agredió a ninguna mujer, no soy esa clase de persona. La señora que aparece ahí junto con otra muchacha, ellas sí agredieron a mi esposa y a mi hija en el sitio, las botaron por las escaleras. Obvio yo tenía que defenderlas, pero en ningún momento yo toqué a nadie. Al contrario, mi esposa y mi hija sí terminaron con lesiones que le hicieron el par de chicas”.

Y es que esta no sería la primera situación en que se ve envuelto el imitador de Jorge Celedón, pues en el 2020 también fue captado en medio de una pelea con un vendedor en una calle de Cartagena, esto a las afuera de un reconocido hotel de la ciudad. Según las más recientes informaciones, dicha riña se habría presentado porque Eddy salió del restaurante sin haber pagado lo consumido.