“Quedé trasquilado”: a Sebastián Martínez le tocó ir a la peluquería luego de que su hijo le cortara el pelo

Sebastián Martínez es uno de los actores más reconocidos en la farándula nacional. Su trayectoria en la industria se ha visto marcada por los papeles que ha interpretado en famosas producciones como ‘Hasta que la plata nos separe’ y ‘Pálpito’.

Recientemente, el actor llamó la atención de sus más de tres millones de seguidores luego de publicar una serie de historias en su cuenta de Instagram en donde contó una graciosa anécdota que vivió en familia.

En el primer clip se puede apreciar a Martínez sin camisa mientras que detrás de él están su hijo de 13 años, Amador, y su pareja, la también actriz y exreina de belleza, Kathy Sáenz. Mientras él haba, el menor tiene en la mano una maquina de afeitar. Todo esto acompañado de una corta descripción: “El plan familiar”.

Sin embargo, fue evidente que el plan no salió como lo esperaban, pues en el siguiente video aparece el actor sentado en una silla de peluquería junto a un profesional.

“Quedé muy trasquilado, tocó venir donde el propio... ¿quedé muy trasquilado gracias a quién?”, decía mientras la cámara pasó a apuntar a Amador, quien también se encontraba sentado en la silla de al lado recibiendo un corte de pelo. Su respuesta ante el señalamiento de su padre fue de una suave sonrisa.

Cabe mencionar que Martínez se ha ganado el corazón y los elogios del público debido a su rol en la telenovela que inicialmente, según el mismo explicó, no estaba muy seguro de participar.

“Estaba grabando una telenovela para RCN. Cuando terminó, el presidente me habló al respecto y no me animó mucho el proyecto porque la telenovela ya se había hecho y había sido muy exitosa. Él me insistió y leí el guion, y tuve una conexión con el personaje increíble, sentí que era un gran regalo que la vida me estaba dando”, fue lo que dijo en su momento.