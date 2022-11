Aprovechó su profesión: hombre contó que policía lo siguió en redes sociales tras revisar su cédula

Los sucesos que a diario se viven en la ciudad de Bogotá cada vez sorprenden más a la ciudadanía y a pesar de que las autoridades están para velar por el bien y la seguridad de los habitantes, al parecer no utilizan su profesión únicamente para eso. Un ciudadano contó que un policía lo siguió en redes sociales justo después de haberle pedido sus documentos.

El ciudadano contó por medio de redes sociales que un policía lo paró en vía pública para hacer las rutinarias requisas y revisión de datos que hacen los uniformados en varias partes de la ciudad. Sin embargo, el momento se salió de la rutina luego de que se dio cuenta de que el policía realmente lo estaba ‘stalkeando’, viendo cómo se conseguía sus redes sociales.

El hombre contó que tras 10 minutos de la rutinaria revisión de documento de identidad, en donde certifican que las personas no tengan antecedentes judiciales pendientes o estén siendo buscados por las autoridades, el policía lo siguió en redes sociales. Además, el ciudadano bromeó sobre la forma en que utilizó su labor el uniformado.

“Hoy un policía me paró y me pidió la cédula, a los 10 min me siguió en insta. Vaya forma de aprovechar la profesión hahahaha”, fue la interacción por medio de un trino del ciudadano, que ya provocó cientos de reacciones en redes sociales. “Que genial que me pasara”, “Epa vio a un niño y dijo ‘tengo que buscar la forma de comunicarme con el’” y “Ignóralo, bloquéalo y corre”, fueron algunos de los comentarios de la publicación.

Además, varios ciudadanos aprovecharon para contar sus anécdotas parecidas. “Me pasó con un paramédico cuando me dió hipotermia, el man sacó mi número y mi nombre del formulario de emergencia y me escribió a whatsapp e Instagram”, contó otro usuario.