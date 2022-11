“Organizarán el exterminio de las mujeres”: Carolina Sanín es llamada transfóbica en redes sociales

Carolina Sanín ha sido una de las personalidades más polémicas a lo largo de los años. Hace varios meses que no hacía pronunciamientos tan polémicos hasta hoy, en donde habló del próximo holocausto y cómo las personas trans estaban involucradas en ello.

Lea también: Así se vivía el reinado de belleza en los años 90, en medio del narcotráfico

En pleno 2022, una de las comunidades más respaldadas y cuidadas, es la LGBTIQ+, pues a lo largo de la historia, han sido tan maltratadas, que en la actualidad, son demasiado respaldadas por el público.

Ahora, en medio de su cuenta de twitter, publicó el siguiente trino, que fue lo que la hizo tendencia en la misma red social:

“Dentro de no mucho tiempo, tan pronto como perfeccionen los transplantes de úteros a hombres, organizarán el exterminio de las mujeres (hembras humanas, es decir, nacidas con vagina y con útero). Lo sé con certeza. Es el próximo holocausto y me vale ver** que me digan loca” afirmó la escritora.

Obviamente, las redes sociales no tuvieron piedad con ella, pues empezaron a llamarla transfóbica de una vez:

““No creo que Carolina Sanín sea transfóbica”. Ahhhh bueno menos mal, que tal que lo fuera. Debería darles vergüenza. ¿Ya casi le dan columna a antisemitas, racistas y homófobos?” “Sólo para dejar claro algo, quienes se están solidarizando con Carolina Sanín no sólo están apoyando posturas transfóbicas sino también posturas que trivializan el holocausto. Y esto no es ninguna coincidencia, es parte del mismo discurso” “Nadie está censurando a Carolina Sanín. Solo la cancelaron por transfóbica. Pero a los tibios siempre les gusta victimizarse para tapar sus actos discriminatorios” fueron algunos de los comentarios en redes sociales.

Lea también: Yina Calderón si inventa: ahora ya no quiere una casa de Barbie, sino un Spa de Los Simpson

Ante esto, la escritora se defendió asegurando que la conversación se había tergiversado, sobre todo porque en ningún momento mencionó la palabra “Trans”. Además de eso, aseguró que muchas personas en redes sociales la cancelaban, pero varios usuarios publicaron que habría sido la misma Carolina quien los bloqueó por no compartir sus pensamientos.