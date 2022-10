¿Será un fantasma?: mamá revela que su hija ve a una “amiguita” en la casa

En las épocas iniciales de la infancia, es normal que los niños afirmen tener amigos imaginarios. Sin embargo, como papás, muchas veces la preocupación aumenta cuando ven que no hay progresos y que esos amigos imaginarios no se van. Esta mujer aseguró que su hija ya la estaba asustando, hasta que tuvo que pedir ayuda.

En Cartagena, Karen López afirmó que su hija Lucía, de cinco años, con quien vive en un pequeño departamento, empezó a presentar comportamientos extraños al decir que veía a una niña:

“Empezó como algo inofensivo, un día yo la saqué al parque de por la casa, le compré unos fritos y me dijo que si no le iba a dar un frito a su amiguita. Yo me reí porque pensé que eran cosas de ‘pelaos’. Pero se ha ido empeorando, porque la niña llegó a un punto en que hasta me la señalaba” afirmó Karen.

Siendo una persona creyente, aseguró que trató de buscar ayuda en la iglesia, pero ninguna oración hacía que dicha situación se acabara.

“Llegué a un punto de desespero en que comencé a leer cosas por internet, busqué curas, busqué de todo y la niña me seguía diciendo lo mismo”.

Pero no se quedó solo con las oraciones, sino que incluso recurrió a las “curas caseras”, poniendo vasos de agua con vinagre en las esquinas de la casa, tapas de limón, velas y más.

“Ya llegó un momento en que mi hija me decía que no podría dormir sin su amiguita. Todo lo que le compro me pide para ella y para la amiga, como si estuviera obsesionada. Yo he puesto eso en oración, hay gente que me dicen que puede ser brujería” término por decir.

Sin embargo, algunos psicólogos mencionan que hasta los 8 años los amigos imaginarios pueden ser normales, de ahí para allá deberían desaparecer. Para esto, hay que evitar dejarlo solo y tratar.

En el amigo imaginario el niño puede encontrar el apoyo que no halla en otros pequeños y en los adultos. Foto: bing.com/images.