Michelle Gutty con sus desgarradoras palabras a ella misma

Una publicación que la bella Michelle Gutty ha denominado “Carta a mi niña interior” ha despertado el mayor de los intereses en toda su comunidad digital de las redes sociales tras las francas palabras con las que se habló a ella misma.

“Hola mi Michelle hermosa, Yo sí te puedo escuchar y sí comprendo lo que sientes. El mundo no es lo que tú crees, es incluso aún más cruel e insensible y muy poca gente ve el mundo como tú lo ves, y muy pocos perdonan, aman, dan, confían y creen en los demás como tú lo haces, eso no quiere decir que esté bien o mal, simplemente así eres tú y que le vamos a hacer 🤷🏻‍♀️ debes asumir las consecuencias de ser así, para bien o para mal … pero ¿sabes algo? Aquí estoy yo para que entiendas más acerca de eso y para sacarte ese peso de tus hombros y decirte tranquila”, es como inicia la misiva de Michelle Gutty.

Luego precisó lo que es la armadura, esa misma que las personas se han creado para poder resistir al más grande de los dolores que aparecen de repente en la vida y que no dudan en hacer desplomar a quienes, en medio de la vulnerabilidad, son sucumbidos en medio del llanto y en especial de la tristeza.

“Sé qué por mucho tiempo te has preguntado el porqué de varias situaciones que te han causado dolor y desesperanza y que no has causado tú, y es que tu alma está tallada a base de esa sensibilidad propia de la infancia, llena de ilusiones y sueños que nadie podrá quitarte nunca así tengas que alejarte hasta de personas que amas para cuidarte y estar a salvo. Ese escudo que construiste con tus historias te cuidará durante largos años, pero muchas veces tendrás que sacarte la venda y exponer tu vulnerabilidad de la manera más estoica posible como lo has hecho hasta ahora ♥️ y te hablo así porque si no lo hago yo misma no lo vas a entender”, continuó.

Al escribirle a su niña interior, Michelle Gutty le pide alejarse de cada pilar que pueda hacerle daño, esto sin importar el lazo que la ate, para así poder defenderse de la manera más adecuada e idónea.

“Y aunque ya no eres esa niña tienes su alma … y la vas a cuidar tomando decisiones 🙏 y la primera es tomar distancia con lo que pueda lastimarte y quienes puedan lastimarte así lo ames o los ames, porque las decisiones de los demás tienen sus consecuencias al igual que las tuyas, y cada uno que asuma lo que viene en ese paquete ‘tú cuida a esa niña’ y piensa en ti primerO” — Michelle Gutty

Agregó que, pese a ello, de llegar a ser lastimada no recurrirá a la venganza y mucho menos a tener sentimientos que la derrumben y le hagan daño. Sino que por el contrario se empecinará en solo mantener la distancia necesaria, para protegerse.

“Porque esa niña ama a los suyos pero si las decisiones de otros le hacen daño a esa niña prefiero tomar distancia, no voy con el rencor, no voy con la venganza, no voy con el daño colateral y si no puedo amar a todos a mi manera desde el perdón, la paz y la armonía prefiero mantenerme al margen y a mi niña interior también alejándola de eso que no genera nada positivo en nadie y donde todos pierden … Te amo Mich y te voy a cuidar siempre ❤️❤️❤️…”