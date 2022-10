Con la esposa en frente: Edward Porras responde a las fotos de mujer semidesnuda en su teléfono

Edward Porras es un periodista de noticias caracol mejor conocido como ‘El ojo de la noche’. El hombre hace pocos meses fue el centro de la polémica debido a que mientras era trasmitido, los televidentes observaron una fotografía en la que se ve el pecho de una mujer que solo tiene puesto su brasier, luego de anunciar el ataque que recibió una mujer por parte de un hombre.

Si bien, días después el periodista aseguró que esto se tergiversaron la información y la imagen expuesta se trataba de una mujer que había sido agredida en el municipio de Cundinamarca. Además, agregó que seguirá defendiendo las violencias contra las mujeres.

Edward fue uno de los invitados a Tropicana, en donde relató su gusto por estar en las calles bogotanas en la noche, teniendo en cuenta los trancones con los que cuentan varios puntos de la capital durante el día. Minutos después, le dieron la bienvenida al programa a su esposa Lulú.

Como era de esperarse, el humor no pudo faltar en esta etapa de la entrevista: “Ella es la esposa de Edward, ella tampoco duerme mientras usted está afuera laborando. Se nota en la mirada de Lulú mucho amor hacia Edward, además que cuando él llega cansado a dormir, ¿tú le revisas el celular?”.

Posteriormente, la mujer aseguró que no podía verificar el celular de su pareja, pues, a diario llegan miles de mensajes, así que es difícil poder leerlos todos o incluso generar alguna sospecha sobre alguna persona. Ante su respuesta, uno de los locutores, aseguró: “La excusa de Edward, no mi amor, tú no me vayas a revisar el teléfono porque estaba muy congestionado”, mientras Porras y Lulú se reían con respecto a los comentarios.

La pareja aseguró que se conoció gracias a la hermana de la mujer, quien fue la encargada de presentarlos. Después, decidieron seguir hablando a través de redes sociales, empezaron a salir y meses más tarde iniciaron una relación, la cual ya lleva más de 17 años. Si bien, existen desacuerdos tratan de apoyarse en sus respectivos trabajos: “Siempre le he dicho que no salgamos bravos, de hecho, nunca salimos bravos de la casa, siempre lo encomiendo mucho a Dios también y yo también le digo a él qué cuidado con esas noticias porque me da miedo”.