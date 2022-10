La ‘Gorda Fabiola’ contó por qué su esposo ‘Polilla’ no estuvo en matrimonio de su hija

Fabiola Posada o la ‘Gorda Fabiola’ es una de las humoristas que más le ha sacado risas a los colombianos y colombianas desde hace más de 20 años. La comediante tiene una relación de con el también humorista Nelson Polanía, conocido en escena como ‘Polilla’. En recientes declaraciones Posada aclaró por qué el humorista ‘Polilla’ no asistió a la boda de su hija Alejandra.

La aclaración se dio en medio de la más reciente entrevista que brindó la comediante a Lo Sé Todo, en donde habló sobre la historia de amor de su hija Alejandra con su esposo Jonathan Cortés, que resultó ser el mismo doctor que la atendió cuando tuvo su crisis de salud y le ayudó a salvarle la vida.

La boda de la feliz pareja se casó en una hacienda en Subachoque, a las afueras de Bogotá, en donde explicó que todo el tiempo usó gafas oscuras puesto que la habían operado de los ojos y tenía que protegerse. En las imágenes que se compartieron del evento se pudo ver la detallada decoración y la tremenda fiesta que se armaron.

Sin embargo, uno de los detalles de los que se percataron los seguidores de la ‘Gorda Fabiola’ y su esposo ‘Polilla’ era que el comediante no se encontraba en el evento, por lo cual muchos la cuestionaron. Sin embargo, ella brindó una respuesta sin tapujos e hizo una reflexión sobre la situación de muchas familias en el mundo.

La humorista respondió de manera simple y contundente: su esposo ‘Polilla’ no se habla ni con su hija Alejandra ni con su hermana Rosario. La humorista contó que esto data de años anteriores, cuando ella empezó su relación con su esposo y que es un dolor que la aflije y no la deja estar del todo tranquila.

“No hay relación alguna, ni tratos ni contratos entre mi hermana Rosario y mi hija Alejandra con ‘Polilla‘”, fue la razón que dio ante las cámaras del programa. “Creo que tocará esperar más tiempo haber si se reconcilian (...) Miren la pendejada, no se hablan, por eso ‘Poli‘ no está en algunos de los eventos de la familia, porque no se pueden ver. Y a esto no le pongamos ningún color que eso pasa en todas las familias”, también señaló con contundencia ante los rumores que existían.