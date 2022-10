Carlos Báez de nuevo a la soltería y estos serían los motivos de su ruptura con Juanita Molina

Carlos Báez se dio a conocer en la televisión colombiana hace algunos años por su papel en exitosas producciones como: ‘La nieta elegida’, ‘Enfermeras’, ‘El final del paraíso’ y su más reciente aparición en el programa ‘MasterChef Celebrity’, en donde se llevó varios halagos y llegó a convertirse en el “más guapo” del reality de cocina. Además, de demostrar su talento para los postres, el cual lo llevó a ser parte de los finalistas del concurso.

Pero quien llamó la atención en el capítulo final fue Juanita Molina, para ese momento su novia, quien expresó su amor y apoyo a Báez desde un inicio. Si bien, la pareja llevaba un buen tiempo juntos, siendo testigo sus redes sociales, ya que, solían compartir con todos sus seguidores varios de los momentos juntos. Desde hace algunas semanas se rumoreaba que la pareja habría terminado su relación, pero, ninguno de los dos confirmaba la noticia y hace pocas horas el actor fue el encargado de confirmar su separación con la joven.

En medio de una entrevista para RCN, Carlos aseguró que hace algunos meses habían tomado caminos diferentes, es decir, que actualmente está soltero y tiene un buen trato con Juanita. Aunque el actor prefirió no revelar muchos detalles acerca de lo sucedido, si agregó que ha sido un proceso complejo debido al tiempo y los momentos que compartieron juntos.

Carlos, aseguró: “De mi corazón, en este momento, puedo decir que se encuentra bien, que estoy soltero, terminé con Juanis ya hace un tiempito; ha sido duro, mera tusa, pero bueno, siempre hay que quedarse con lo bonito de la relación”.

Además, afirmó que la decisión de dar por terminada su relación fue de ambos, si bien, el actor asegura que ama y admira a Juanita, resaltó que las cosas ya no estaban funcionando como deberían, pues, ya era una situación que no era sana para ninguno de los dos. Lo que le hizo pensar y posteriormente hablar con su expareja y decir: “puedes seguir tu camino, yo el mío, sin tanto drama, en buena onda y quedarse con lo bonito”.

La presentadora quiso referirse si el tema laboral también influyó en su separación, Carlos enfatizó que ahora los dos se encuentran enfocados en sus proyectos laborales, así que no tienen mucho tiempo para compartir juntos y afirmó que este es un tema que si es un punto en contra a la hora de estar en una relación.

Finalmente, Báez indicó que este tiempo estando soltero le ha permitido conocerse un poco más, “Uno muchas veces, cuando está en pareja, tiene que ceder muchas y eso es normal, de eso se trata una relación, de ceder, como: bueno, yo cedo un poco, y la persona también cede; pero en este momento he aprendido a conocerme, a hacer lo que a mí me gusta, a hacer las cosas con las que me siento plenamente contento así solo me gusten a mí”.