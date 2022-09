Naruto deja Netflix: estos serán los animés que dejarán la plataforma streaming en octubre

El catálogo de Netflix en animés crece cada mes, sin embargo, también sufre de grandes perdidas de series y películas en esa misma etapa del tiempo. Para octubre, se espera que se retire un “histórico” animé: Naturo.

Después del 31 de octubre, los suscriptores del servicio streaming no podrán disfrutar los episodios correspondientes a la temporada 1 a la 9 de la popular serie animada Naruto, así lo informó el medio especializado, Anime News Network.

Esto se debe a la finalización de contratos de distribución que mantiene la compañía con todos sus programas, permitiéndoles transmitir en su plataforma las series y películas de su catálogo.

Además de Naruto, otras dos películas también se despedirán de la plataforma del servicio streaming, Netflix.

Películas de animés que también abandonan Netflix

Para el 14 de octubre, se espera que las películas Bleach the Movie: Fade to Black y Bleach the Movie: Hell Verse tampoco estén disponibles en la plataforma de servicio streaming.

Las películas que se estrenaron en el 2008 y 2010, respectivamente, duraron varios años dentro de Netflix, y su finalización será en cuestión de pocas semanas.

Estrenos animés de Netflix para el mes de octubre

A pesar de las malas noticias para los suscriptores de Netflix, es importante recordar que tanto Naruto, como las películas de Bleach se encuentran en Crunchyroll.

Mientras que en la plataforma streaming, Netflix, el catálogo de series animadas japonesas se ha ampliado con Cyberpunk: Edgerunners, Uncle From Another World, Bastard!!: Heavy Metal, Dark Fantasy, Drifting Home y la última película de anime de Studio Colorido, Burn The Witch.

Naruto es una serie animada de origen japonés basada en el manga del mismo nombre, escrito e ilustrado por Masashi Kishimoto.