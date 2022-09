Yina Calderón apareció luego de su operación estética y está muy delicada

Yina Calderón es una de las creadoras de contenido más polémicas de todas, sobre todo por las excentricidades que muestra en redes sociales. Hace poco se hizo viral en redes sociales por haber mostrado su cuerpo completo, enfatizando su cola. Ahora, Yina ya salió del quirófano y confesó como se sentía luego del procedimiento.

Hace un año, Calderón se estaba sometiendo a una cirugía para retirarse los biopolímeros de su cola, pues duró varios años batallando con dolores en su cuerpo.

A pesar de estar sana, Yina no se sentía del todo bien con su cuerpo porque, como le quitaron parte de su propia cola, había quedado bastante caída. Sin embargo, no podía realizarse más procedimientos hasta que estuviera del todo sana.

Por eso, consultó uno de los mejores médicos para el procedimiento e intervino su cuerpo. Su madre fue la primera en pronunciarse respecto al procedimiento, apenas salió del quirófano, afirmando que todo había salido muy bien.

Sin embargo, Yina se ha mantenido muy alejada de las redes sociales por obvias razones, pero decidió compartir una historia de cómo se sentía luego de dicha intervención, afirmando:

“Qué pena que no los había saludado, pero la gluteoplastia, que fue la cirugía que me hice, es muy dolorosa. Ayer estuve malita. Hoy estoy acostada y no me he podido levantar. He podido caminar de raticos no más. ¿Qué si duele?, duele como un hp**” término por decir Yina.

Los comentarios no se hicieron esperar y afirmaron algunos usuarios: “No hay que jugar con esto, lleva mil cirugías y sale a decir estas cosas” “Siempre dice que es la última vez que se operará” “Tanto que habla de Jessica cediel, en unas historias dijo que ya ella estaba cansona con el tema y véala a ella en la misma que predica, no aplica.”