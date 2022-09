Carolina Cruz Osorio cuenta porqué nunca se casó con Licolm Palomeque

Bajo la dinámica de preguntas y respuestas, por medio de sus historias, de la red social Instagram es como la también modelo Carolina Cruz Osorio ha contado sobre si se casaría o no. Y es que los miembros de su comunidad digital no precisaron de ningún tipo de filtro para ser directos con la presentadora y preguntar lo que quisieron.

Puede leer: Carolina Cruz anuncia que ganancias de su libro irán destinadas a tratamientos para niños

La primero que le cuestionaron es el motivo de por qué siendo una mujer muy relacionada a las cosas religiosas supuestamente ella no cree en el matrimonio. La presentadora y empresaria de inmediato no dudó en responder.

“No es que no crea en el matrimonio, yo he ido a muchos matrimonios, sigo yendo a muchos matrimonios, y sigo celebrando la vida y la unión de muchas personas que toman esta decisión, que me parece una decisión muy, muy, muy seria”, contestó.

Tras su separación con el actor Licolm Palomeque muchas fueron las dudas que quedaron al respecto y desde entonces no hay quien no esté detrás de la modelo y del actor, prueba de ello es que durante la dinámica le pidieron matrimonio. “Explíquenme ese espectáculo. Debo aceptar que es la primera vez en la vida que públicamente me piden matrimonio ¿qué es esto? ¡Lindo!”.

Por su puesto que dentro de las preguntas llegó la que muchos esperaban, y no era otra que sobre lo que pudo ser su matrimonio con el actor, pues es de recordar que Licolm Palomeque y Carolina Cruz Osorio tuvieron más de una década juntos, pero sin casarse. De ese amor nació Matías y Salvador.

“Porque nunca me propuso matrimonio, nunca nadie me ha hecho una propuesta de matrimonio, entonces nunca el matrimonio ha estado en el radar o las opciones de mi vida”, confesó Carolina Cruz Osorio y agregó que soltera se siente exageradamente feliz.