¿Qué escuchan los músicos que nosotros escuchamos? Los integrantes de Coldplay en entrevista para Publimetro nos cuentan esto y mucho más…

Coldplay durante su presentación en el estadio El Campín de Bogotá Este show hace parte de la gira "Music of the Spheres World Tour". (Juan Pablo Pino)

El tour que los está llevando por el mundo, ha roto récords en cada país en el que se presenta y Colombia no fue la excepción: Coldplay se convirtió en el primer artista en llenar dos veces el Estadio El Campín en Bogotá.

Publimetro logró meterse en los camerinos de la banda británica para conversar con Will Champion y Guy Berryman, dos de los cuatro integrantes de la banda más exitosa del siglo XXI.

Uschi: ¿Cuál es su canción favorita de “Music Of The Spheres” y por qué?

Guy: Honestamente, no tengo una canción favorita porque siempre pienso que es un poco como si tuviera más de un hijo…tienes que amarlos por igual.

Will: Creo que en este momento diría que Coloratura es mi favorita. La última canción del álbum, la más larga (dura más de 10 minutos).

Es una canción divertida de tocar, aunque no es fácil hacerlo en vivo. Pero creo que, si estuviera sentado y tuviera una canción para escuchar en ese disco, sería esa.

Uschi: ¿Cuál es la canción que más disfrutan tocando en vivo?

Will: “A Sky Full of Stars” es muy divertida de tocar. La tocamos en el momento adecuado, la producción es fantástica y la gente parece volverse loca por ella.

Guy: Yo creo que “Higher Power”, que es la primera canción que tocamos. Existe ese momento de transición cuando subimos al escenario y comenzamos a tocar que siempre se siente muy especial.

Uschi: Están batiendo récords con esta gira y para nosotros, que los vemos desde afuera, es increíble. Pero al final del día, esto que ustedes hacen es su trabajo…entonces les pregunto ¿se siente como un trabajo?

Guy: Bueno, es un trabajo, pero no se siente como trabajo. Hay una especie de diferencia sutil ahí. Somos muy apasionados. Somos muy afortunados de poder hacer música como trabajo. Pero nunca se siente como un trabajo. Se siente como si se nos permitiera explorar lo que más nos apasiona en la vida. Y el tiempo pasa muy rápido cuando estás haciendo algo que te encanta hacer.

Uschi: ¿Por qué creen que Coldplay es tan grande? ¿Por qué creen que la gente los quiere tanto?

Will: Esa es una buena pregunta. Creo que, si supiéramos la respuesta, intentaríamos venderle la fórmula a la gente (risas). Pero tengo mis teorías: creo que tenemos suerte porque tenemos en Chris a alguien que escribe melodías extraordinarias. Él tiene un don con las melodías. Y también creo por eso nuestras canciones se sienten en todo el mundo…incluso quienes no saben inglés, entienden las canciones.

Hay un poder en las melodías que Chris escribe…lo que Chris hace les llega a las personas…

Además, tratamos de transmitir un mensaje positivo y eso, lamentablemente, parece no está muy de moda.

Si le sumamos que el mundo está bastante preocupado y que acabamos de salir de una larga pandemia y un confinamiento, creo que tal vez sea el momento adecuado.

La gente está disfrutando de lo que tenemos que decir y las experiencias que tienen cuando vienen a nuestros conciertos. Así que tal vez eso es lo que es.

Guy Creo que también tiene que ver con que lo hemos estado haciendo por mucho tiempo. Son unos 26 años de estar juntos.

No es que de repente llegamos y empezamos a tocar en grandes estadios. Ha sido un viaje muy, muy largo. Y hemos hecho muchos, muchos álbumes y muchos tipos diferentes de álbumes, diferentes géneros, hemos explorado diferentes estilos de música. Así que creo que eso ayuda a llegar a diferentes tipos de personas.

Pero también creo que tenemos suerte porque tenemos una buena amistad. Y cuando no es así, si estás en una banda y no te gustan tus compañeros, eventualmente, se desmoronarán. Somos muy afortunados de tener una fuerte amistad.

Uschi: Si tuvieran que elegir un momento de estos 26 años para vivir en él una y otra vez, ¿qué momento sería?

Guy: Bueno, hay un momento muy especial para nosotros y es cuando encabezamos el Festival de Glastonbury, en el Reino Unido, por primera vez. Ese festival fue algo que todos crecimos viendo en la televisión cuando éramos adolescentes, y luego, durante muchos años fuimos al festival como audiencia.

Ese fue un show interesante porque tocamos en el festival antes de lanzar nuestro segundo álbum. Así que nadie había escuchado muchas de las canciones que tocamos esa noche. Las tocamos por primera vez para una enorme cantidad de personas…y debo reconocer que era algo bastante arriesgado. Así que creo que ese es un momento que siempre se va a destacar en mi memoria.

Will: Creo que el primer show que tocamos…fue trascendental. No estaría seguro de que musicalmente haya sido tan bueno (risas), pero sí fue un paso significativo.

Uschi: Ustedes están haciendo un gran esfuerzo para que el mundo sea consciente del cambio climático y de lo que está pasando. Pero ¿sienten que la gente realmente entiende y es consciente de ello?

Guy: Pienso que, lentamente, la conciencia está creciendo. Se está volviendo innegable con algunos de estos patrones climáticos que están cambiando en todo el mundo. Solo espero que podamos contribuir en algo a generar una mayor conciencia, tratando de reducir nuestro consumo de energía en esta gira.

La verdad es que da miedo lo que está pasando…y es muy fácil simplemente olvidarse de ello, dejar de pensar en el peligro y sacarlo de tu mente. Pero será interesante ver qué tan mal realmente debe ponerse antes de que comience a ocurrir una acción real o significativa.

Will: Nosotros estamos en una situación en la que somos muy afortunados. Podemos tomar decisiones basadas en lo que realmente sentimos que es lo correcto.

Pero entendemos que haya tantos millones de personas en el mundo cuya primera preocupación es simplemente pasar el día o sobrevivir a las crisis económicas, a la desigualdad de ingresos…la gran mayoría la tiene muy difícil.

Así que tenemos suerte de poder elegir cómo y en qué usar nuestro tiempo. Afortunadamente, podemos elegir en qué enfocarnos.

Además, las personas que se ven más desproporcionadamente afectadas son las personas que tienen menos, así que creo que es realmente importante que las personas como nosotros y otras personas en posiciones de poder e influencia y que tienen los medios para hacerlo, hagamos algo al respecto…porque podemos.

Y por eso queremos tratar de inspirar a las personas a tomar decisiones simples: ¿hay una mejor manera de hacerlo? ¿Debo apagar las luces cuando salgo de la casa? Solo cosas simples pero que hacen una gran diferencia.

Creo que tenemos la responsabilidad como personas que tienen la capacidad de hacerlo, de hablar sobre ello y ayudar a las personas a las que les resulta más difícil hacerlo.

Uschi: ¿La pandemia los cambió como músicos y como seres humanos?

Guy: No estoy seguro de cuál es la respuesta. Quiero decir, como músicos que intentamos trabajar juntos, ciertamente presentó desafíos sobre cómo y cuándo podríamos vernos. Pero creo que muchas cosas cambiaron en la forma en que nos comunicamos entre nosotros en términos de lo que estábamos haciendo. Todos comenzamos a usar herramientas de videoconferencia. Y, de hecho, creo que eso es algo que se ha quedado con todos. Creo que hay más reuniones en línea en Zoom y demás, lo cual es genial porque es muy productivo y, por supuesto, significa que las personas no tienen que viajar para ir a reuniones o subirse a aviones. En el Reino Unido y en Europa, existe una cultura de volar a Nueva York para una reunión de negocios, y creo que, a raíz de la pandemia, la gente se ha dado cuenta de que es una locura. Eso no es necesario. Eso es algo sustancial que ha cambiado la forma en que todos nos comunicamos entre nosotros.

Will Creo que nos hemos dado cuenta de lo importante que es tocar en vivo para nuestra banda. Nosotros no tuvimos que cancelar nada en particular porque no habíamos planeado una gran gira, pero cuando llegamos al final de la pandemia, nos dimos cuenta de que lo que realmente queríamos hacer era volver a tocar frente a la gente.

Básicamente, creo que nos dimos cuenta de que nuestra audiencia y nuestros fanáticos son la mejor parte de lo que hacemos.

Uschi: Tienen una carrera maravillosa. Les está yendo genial. Están batiendo récords y están “viviendo el sueño”. Entonces, ¿con qué sueñan ahora?

Guy: A corto plazo, es importante para nosotros terminar la gira que estamos haciendo…eso implica mucho trabajo y muchos viajes. Esto no es fácil y a veces las cosas salen mal. Así que, en lo inmediato, yo sería muy feliz si esto sucediera sin grandes problemas. Hay nueva música que escribiremos y lanzaremos y ya tenemos algunos planes para eso. Pero más allá de eso, creo que es bueno simplemente mantener la mente abierta y ver qué pasa.

Will: Estoy de acuerdo con Guy. Creo que somos muy afortunados de haber logrado muchas de las cosas que nos propusimos hacer. Y creo que ahora el objetivo es solo ver qué podemos hacer en términos de brindar un tipo de servicio a las personas. Estamos comprometidos a tocar en espectáculos y brindarles a las personas un par de horas de escape, de diversión y un sentimiento de unión. Así que eso es realmente en lo que nos estamos enfocando.

Uschi: ¿Cuál es su álbum favorito en este momento?

Will: Probablemente el álbum más reciente de Sam Fender. Creo que es fenomenal. Sí, es absolutamente brillante.

Guy: El disco de una banda que tuvimos con nosotros en algunos shows: Ibibio Sound Machine.