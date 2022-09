Después de 25 años: el imponente animal que Pirry estuvo buscando y por fin encontró

Entre los personajes más recordados del país podemos contar a Guillermo Arturo Prieto La Rotta, más conocido como Pirry. El periodista que por muchos años estuvo al frente de un programa televisivo y que hoy se dedica a seguir su pasión y recorrer el mundo en busca de aventuras y expediciones.

Actualmente, Pirry es muy activo en redes sociales, en donde supera los dos millones de seguidores y comparte momentos importantes de su vida. Allí ha sido totalmente honesto y ha compartido temas personales como su salud mental, pero también las anécdotas que le han llenado el alma.

El encuentro de Pirry con el animal

Fue así como, en un nuevo capítulo, el periodista quiso narrar la experiencia que tuvo al tener de frente a un impresionante animal marino que estuvo buscando por 25 años. El avistamiento ocurrió en Punta, Vicente Roca Galápagos.

“Me quedó grande. Por 25 años quise tener este encuentro y justo cuando lo creí imposible… Ya sabes, como decía Nelson Mandela: ‘Muchas cosas parecen imposibles, hasta que alguien las hace’, y yo le añadiría: ‘o hasta que pasen’”, fue lo que escribió en la descripción del video subido a su Instagram.

El animal en cuestión es el Pez Luna, una criatura que, según el relato del periodista, puede llegar a pesar 1000 kilogramos y a medir más de tres metros con sus aletas extendidas. En el clip quedó en evidencia la gran diferencia de tamaño entre un humano y un Pez Luna.

“Es un animal tímido del que sabemos muy poco, así que me llené de emoción cuando vi su sombra en lo profundo. La emoción mezclada con el temor de que teniéndolo tan cerca, se me escapara otra vez”, contó.

Asimismo, señaló que hizo todo lo posible para no respirar y no producir burbujas que pudieron espantarlo. Finalmente, el encuentro pudo llevarse a cabo y el periodista no pudo contener la emoción.

“Imágenes que llegaban a mi cerebro y que, aunque nunca se irán de ahí, aún no termino de procesarlas. El Mola Mola (como también es llamado) convertido ahora en impulsos eléctricos en la tarjeta de la memoria de mi cámara. Un animal fantástico”, agregó.