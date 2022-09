“Shakira no conoce a Santiago Alarcón”: equipo de la cantante se pronunció sobre el escándalo

En medio de la polémica por la separación con el futbolista español, Gerard Piqué, la barranquillera Shakira se ha visto envuelta en una nueva situación, luego de que un hombre alegara ser su hijo biológico.

El caso del hombre, identificado como ‘Pedro’, ha ido tomando cada vez más fuerza y exposición en los medios nacionales e internacionales. Todo comenzó con un video que el actor Santiago Alarcón, quien fue acusado de ser el padre de ‘Pedro’, publicara un video en su cuenta de Instagram hablando de la situación.

Según el relato del actor, reconocido por darle vida al protagonista de la novela ‘El man es Germán’, ‘Pedro’ ha tratado de contactarlo desde hace varios años, pero él nunca le prestó atención. Sin embargo, tomó la decisión de hacerlo público al sentir que se le estaba saliendo de las manos y que podría comprometer su seguridad y la de su familia.

“El muchacho asegura que lo entregué en adopción en el año 92 y me pidió 835 millones de pesos. Resulta que él asegura que su mamá, ustedes no me lo van a creer y me da pena nombrarla, pero toca nombrarla para que vean lo absurdo de la historia, es Shakira. Es algo muy loco”, denunció Alarcón.

¿Qué dijo Shakira de todo esto?

A raíz de las palabras de el actor, la intérprete de ‘Te Felicito’ quedó involucrada en el caso. Pese a que la polémica solo ha ido en aumento, especialmente por la pelea que recientemente se libró entre Alarcón y los periodistas del programa ‘Lo Sé Todo’ por entrevistar a ‘Pedro’, la artista no se había pronunciado al respecto.

En la emisión de este miércoles del programa de farándula, los presentadores lanzaron la supuesta primicia de que Shakira tomaría acciones legales frente a lo ocurrido. Sin embargo, no había una prueba contundente que pudiera demostrar su veracidad.

Aun así, ahora se habla de un comunicado de prensa que habría sacado el equipo de comunicaciones de la barranquillera.

“Shakira no conoce a Santiago Alarcón y sus hijos son Milán y Sasha. Invitamos a la opinión pública a no caer en ese tipo de especulaciones y noticias falsas”, dijo el jefe de prensa, Rodrigo Beltrán.