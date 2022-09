J Balvin aún no ha lanzado oficialmente sus zapatillas ‘Jordan x J Balvin 2’ y ya están agotadas

J Balvin ha demostrado que lo suyo no solo está relacionado con la música, además de cantar, componer y producir, el paisa se ha convertido en un icono mundial por sus diferentes facetas tanto artísticas como sociales, solo basta recordar que hace unos días estaba en una reunión con el Papa Francisco, a la que también asistieron otras personalidades como Denzel Washington y Alesia Cara.

Entre los talentos artísticos y creativos que tiene Balvin se encuentra el co-diseñar ropa y marcar tendencia con su estilo. El colombiano nunca ha ocultado su gusto por la moda y se arriesga con sus looks para demostrar que no se encuentra amarrado a ningún estilo en particular y siempre está dispuesto a ir más allá. Esto le valió en su momento para ser nombrado como Embajador de la New York Men’s Fashion Week, siendo en el primer latino en conseguirlo.

Su alianza con Jordan

En el 2020 J Balvin co-diseñó junto a la marca ‘Air Jordan’ unas zapatillas deportivas que fueron todo un éxito. Las de ese momento eran bastante coloridas y representaban el momento que estaba viviendo el paisa, vale recordar que al álbum musical que estrenó por esa época lo llamó ‘Colores’.

Tras el éxito que obtuvieron con la versión número 1 de las zapatillas, decidieron dos años después sacar al mercado las ‘Air Jordan x J Balvin 2’, en esta ocasión con un diseño más sobrio en cuanto a color, pues son azules claras, la gran diferencia es que estas iluminan. “Los Jordan 2 tienen luces porque representan que si a veces hay caminos oscuros la luz nos acompaña para pasar la prueba” dijo Jose en su publicación.

Ahorre si quiere alguno de los diseños

No solo se trata de zapatillas, el paisa en su colección también ofrece sudaderas, camisetas y hasta chanclas bajo el mismo concepto de diseño. Los productos oficiales estarán en Colombia en las tiendas Nike, y para que se de una idea de precios, las zapatillas están avaluadas en 300 dólares, al cambio de hoy 1′300.000 pesos colombianos.

El lanzamiento oficial está pactado mundialmente para el 15 de septiembre y lo más sorprendente es que en la tienda oficial los productos ya están agotados.