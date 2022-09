Santiago Alarcón habló con la mamá de su supuesto hijo y esto le contó de su historia

El actor Santiago Alarcón ha vivido todo un drama en los últimos cuatro años, por cuenta de un joven que apareció en su vida y dice ser su hijo biológico.

La búsqueda insistente por parte del joven ha escalado a tal punto que el artista reveló en las últimas semanas lo que ha estado viviendo, pues este hombre se apareció sin previo aviso el pasado 3 de septiembre en su camerino en el Teatro Nacional, dónde en este momento está realizando funciones. La discusión entre ambos fue tan acalorada, que la seguridad tuvo que sacar al joven del lugar.

Alarcón contó que durante estos años el joven presentó una tutela en su contra que luego se declaró improcedente, en la cual afirmaba que él lo había entregado en adopción en el año 1992. Es decir, cuando el actor tenía 13 años de edad.

Asimismo, según relató, esta persona le pide 835 millones como una indemnización en la tutela que ha interpuesto. “Imagínese, yo de 12 años entregando en adopción. Allí entra lo de la extorsión, porque en la tutela me está pidiendo 835 millones de pesos (...) Él asegura que su papá biológico soy yo y su mamá, no me van a creer, me da pena mencionarla, pero... dice que es Shakira”.

¿Quién es Óscar Agudelo, el supuesto hijo del actor?

A través de un Instagram live este martes, el artista, junto a su esposa, ‘Chichila’ Navia, pudieron hablar por medio de videollamada de Whatsapp por almenos 45 minutos con la mamá y el hermano de Óscar Agudelo.

Ellos contaron que su hijo nació el 28 de octubre de 1992, en su casa de Bogotá, por parto natural. Sus papás se llaman Gladys Galeano y Pedro Agudelo. Tiene 10 hermanos. Y hace más de 15 años, dijo su mamá, se exiliaron a Canadá dónde aún están viviendo.

“Ella, en sus palabras, me dijo que ‘él tiene su problemita’. Pero que no me preocupara porque él no me iba a hacer daño. O a herir físicamente”, dijo el actor. Quien además narró que este no sería el primer caso en el que él se obsesiona con alguien.

Pues indicó que antes de haberse encontrado con Gladys Galeano, una mujer lo contactó y le dijo que por seis años, ella y su esposo en Canadá habían pasado por lo mismo.

“No lo acosó con que era su hijo, sino enamorado del señor. Llegó a unos extremos gravísimos con esta señora (…) decía que ese era su hombre que se fuera ella. En las fotos la cortaba a ella y se ponía él (...) Me dijo que aún sigue recibiendo mensajes, a pesar de contar con una caución”.

Entonces, ¿podría tener alguna condición mental?

Santiago Alarcón, a través de su Instagram Live, dijo que habló con un psiquiatra forense, quien le aseguró que por el comportamiento que ha tenido Óscar Agudelo, podría tener un trastorno delirante, más no esquizofrenia. “Es decir que su delirio lo lleva a creerse lo que ha imaginado”, dijo el actor.

Asimismo, el profesional le indicó que por el hecho de que el hombre no caiga en cuenta de que Alarcón no había iniciado su vida sexual a los 12 años y por ende a esa edad no pudo tenerlo, da cuenta de ese diagnóstico. “Lo que necesitamos es ayuda para el muchacho. Que alguien lo vea. Que él se haga ver (de un profesional)”.

