Yina Calderón dice estar lista para colocarse prótesis de nuevo

Tal parece que Yina Calderón está más que dispuesta a volver a tener una figura más realzada y es que en su más reciente publicación en la red social Instagram así se lo ha dejado claro a sus seguidores.

“Estos días son muy importantes para mi ❤️ ustedes saben todo el proceso que pasé por culpa de los biopolímeros 😪 tuve que retirarme luego mis prótesis y terminar con esa cicatriz de por vida”, comentó en primera instancia Yina Calderón.

Pero con una seriado de dos imágenes, en las que deja ver parte de las cicatrices que le dejó la extracción de los biopolímeros, la DJ ha revelado estar más que dispuesta a rellenar el espacio.

“Estoy pronta a colocarme de nuevo mis prótesis y me hace feliz 🙂 estoy totalmente recuperada 💪 quien me la hará, donde y qué tamaño (porque no será pequeña 🫣) luego se los cuento”, contó sin revelar más detalles.

Yina Calderón no es la primera persona con reconocimiento en todas las redes sociales que ha tenido este problema, pues los casos de La Segura, Lina Tejeiro y de Jessica Cediel — de quien se burló recientemente—son los más conocidos. Estos casos han permitido a la mayoría de las mujeres enterrase del riesgo de tener este tipo de químicos y elementos en sus cuerpos.

Reacciones a lo dicho por Yina Calderón

Entre los seguidores de la DJ no faltaron quienes le desean lo mejor ante lo que será ese procedimiento, mientras que otros la cuestionaron por someterse de nuevo a ello.

“Lo que es la falta de autoestima y amor propio, la vanidad casi la mata y sigue sin aprender 😢” y “No está sonando estos días, ahorita sale con alguna mentira, para hacerse notar, u opina sobre alguien para llamar la atención”, destacan entre los comentarios