“Me gustaría ser reina en el corazón de las personas”: El día en que Lady Di negó a la institución real donde se casó

Durante los años que Lady Di era parte de la familia real rompió con algunos cánones que establecía la corona. Es así que entre varias entrevistas que ella dio, hay una que se destaca por la negación que hace Diana respecto a la institucionalidad real donde se casó.

Un segmento de poco más un minuto devela lo que ella siempre a sintió. El pequeño video se ha vuelto tendencia por las fuertes palabras que dijo y sobre todo por llevar sus discursos a la práctica, acciones que poco se ha visto siendo ejecutadas por miembros de la corona.

La pregunta que le hace el periodista, y con la que se ha hecho tan viral el clip, fue la siguiente: “¿Crees que algún día serás reina?”, Lady Di respondió:

“No lo creo, no. Me gustaría ser reina en el corazón de las personas pero no me veo siendo reina de este país. No creo que mucha gente quiere que sea reina. Cuando digo mucha gente, me refiero a la institución donde estoy casada, porque han decido que no soy una entrante porque hago las cosas diferente, porque no sigo un libro de reglas, porque dirijo con el corazón, no con la cabeza. Eso me ha traído problemas en mi trabajo. Entiendo eso, pero alguien tiene que salir y amar a la gente y mostrarlo”.

Así mismo añadió: “Me ven como una amenaza de algún tipo y estoy para hacer el bien, no soy una persona destructiva”.

