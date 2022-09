Lina Tejeiro se va de frente contra ‘los resentidos’ en redes sociales

Lina Tejeiro y Juan Duque son los protagonistas de las redes sociales desde que dejaron ver su amor públicamente. Ahora que las cosas son más que oficiales, Lina no ha dudado un segundo para defender a su novio y dejar claro que todos ellos son unas personas resentidas.

Lea también: Bad Bunny le estaría demostrando su apoyo a Shakira, de esta tierna forma

Twitter podría ser la red sociales de ellos, pues no hacen más que publicar su amor por ahí. Muchos están demasiado contentos por saber que Lina por fin ha podido encontrar a alguien que la complementa, porque eso si, Juan Duque tiene muchas de las características que a ella le gustan.

Sin embargo, hay otro grupo que parece no estar feliz por eso o estar fastidiados de tantos mensajes de amor, pues le han comentado que probablemente, lo que ella considera como algo increíble, sea en realidad, algo normal de parejas.

Lina compartió “Viajó para llegarme de sorpresa a la clínica y mimarme todo el día”, mostrando su felicidad, pero se encontró, con los comentarios odiosos de muchos usuarios, sobretodo el de uno: “Cualquiera que no se gane el mínimo para sobrevivir como la mayoría, estaría dispuesto y libre para hacer algo tan minimo como eso, no te dejes sorprender tan fácilmente”

Lea también: Karol G respondió, sin titubeo, si está de nuevo con Anuel AA

Pero Lina no quiso quedarse callada, pues se sabe que puede llegar a ser un poco impulsiva en varias ocasiones:

“Sorry mi capacidad de asombro no me la quita nadie, sobre todo si nunca había hecho esto por mi y mas aún cuando las ocupaciones son muchas y se vive en otra ciudad. Así que SI me sorprende y lo valoro muchísimo” Pero las cosas no terminaron ahí, pues ella continuó con su respuesta.

Lea también: Modelo de ‘Victoria’s Secret’ apareció en un aeropuerto ‘llevada’ de las drogas

“Que tú no tengas ocupaciones y puedas viajar cuando te de la gana, no le quita el valor a un detalle de cancelar todo un día de trabajo, comprar tiquetes, viajar en el primer vuelo y devolverse en el último. Antes eso le da mas valor al detalle. Bien por ti que no tengas nada que hacer”

¿Envidiosos?, para la actriz y muchos de sus seguidores sí es así.