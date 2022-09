A un hombre le pagan por acompañar a las personas y literalmente no hacer nada

Para nadie es un descubrimiento que a veces trabajar no es nada fácil, madrugar, enfrentarse al transporte para llegar a la oficina, tener horarios, lidiar con una y otra persona, en fin, son pocos los que pueden decir que aman su trabajo y en todo les va bien. Pues el hombre de esta noticia es uno de ellos.

Lea también: Conozca las estaciones más peligrosas y donde más roban en TransMilenio

Un japonés de 38 años puede decir que su trabajo no lo cambia por ningún otro y lo mejor de todo es que llegó a él por suerte. En el 2018 decidió empezar a ofrecer sus servicios de compañía a través de su cuenta de twitter, esperando a ver si alguien accedía a contratarlo, pues resulta que a la fecha ya ha trabajado con más de 4000 solicitudes que le han realizado.

¿En qué consiste su trabajo?

El empleo de acompañante no es nada nuevo, ya hay personas que se dedican a esto y les va muy bien monetariamente, la diferencia en este caso es que a Shoji Morimoto lo contratan para literalmente no hacer nada, el hombre cuenta que en ocasiones lo contratan para estar al lado de alguien en silencio, incluso aprovecha su ‘jornada laboral’ para revisar el celular.

También le puede interesar: Lanzan el iPhone 14, pero esta es la razón por la que no llegaría a Colombia

En ocasiones interactúa con sus clientes, pero con pocas palabras y respondiendo preguntas sencillas. Dice que come y bebe con sus clientes que lo llaman para que no los deje solos. “Me ofrezco en alquiler, como una persona que no hace nada. ¿Le resulta difícil entrar a una tienda por su cuenta? ¿Echas de menos un jugador en tu equipo? ¿Necesitas que alguien te guarde un lugar? No puedo hacer nada más que cosas fáciles”.

No se vaya sin leer: Viruela del mono: OMS dice que Colombia está entre los 10 países más afectados

Inicialmente ofrecía sus servicios solo por diversión, pero al ver que recibía tantas solicitudes empezó a cobrar 10.000 yenes, el equivalente a más de 300.000 pesos colombianos, nada mal considerando que el dinero le queda libre, ya que quien quiera controtarlo debe asumir los costos de transporte y lo que el beba y coma.