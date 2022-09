Empleada expone en TikTok lo tacaños que son Ben Affleck y Jennifer López

Aunque ambos se encuentran gozando de su renovada fama como una de las parejas más poderosas actualmente al volver a contraer nupcias. Pero ahora, una exempleada de casino habría expuesto un lado un poco menos glamuroso de Ben Affleck y Jennifer López al calificarlos de tacaños a través de un video viral de TikTok.

La usuaria J Nguyeny contó por un video en la popular red social que a pesar de que ambos gozan de una fortuna millonaria, tal parece ser que las mencionadas celebridades son bastante tacañas y no dan propina.

Según informó J Nguyeny, que además fueron historias corroboradas por sus demás ex compañeros de trabajo en el casino, Affleck y López tiene una mala reputación en los casinos, pues además de ser tacaños, dan malos tratos a los empleados del lugar. Por si fuera poco, Affleck es de los actores que tienen una de “las peores reputaciones en la industria” del juego.

“Ben Affleck tiene una de las peores reputaciones en la industria de los casinos (…) Es tacaño como la mierd*, es grosero con otros jugadores”.

En la descripción del video de TikTok, que ya cuenta con más de 161 mil visualizaciones, la mujer detalló: “Tienen dinero para perder pero no para dar propinas”.

Desde que se casó con Jennifer Lopez, la fortuna de Ben Affleck ascendió a 500 millones de dólares, y la mujer en TikTok también recordó mencionarla a ella: “¡JLo es jodidamente tacaña! Ella le dice que no dé propina… ¡Él ya no da propina, bebé! ¡No necesitas decirle nada! ¡Él no lo está haciendo!”, agregó la joven.

Además, de revelar que tanto la cantante como el actor de DC son tacaños, la exempleada del casino contó que el actor tiene una gran pasión por el juego de póker, así como de otros juegos de azar, pero destacó que lo que más resalta son sus malos modales con los empleados y otros jugadores.