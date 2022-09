El mayor fanático de ‘Boyacoman’ y Laura Tobón, está en Turquía

Se pensaría que en Turquía no se conocen los comediantes colombianos o que hay algún fanático de famosos. Pero lo cierto es que este abuelito ha sorprendo gratamente a los colombianos con un tierno video que ha venido circulando en redes sociales con el detalle que tiene en su casa.

Hace algunos años, exstió un programa que se llamaba ‘La Vuelta Al Mundo En 80 Risas’, así que varias presentadoras y comediantes del canal Caracol se unieron para viajar a diferentes partes del mundo, para conocer diferentes culturas y conocer fanáticos esparcidos en todas partes, además de mostrarle a los televidentes

Una de esas parejas era Laura Tobón y ‘Boyacoman’ y al parecer los famosos lograron conquistar muchos corazones y uno de ellos, fue el de este abulieto, al que el mismo canal le regaló una foto de los dos famosos.

en el video que ha venido circulando en internet, se ve como él, con orgullo, se dirige a una parte de su casa para mostrar la foto, diciendo en español, que él es ‘Boyacoman’ y le firmó dicho cuadro con nombre propio, lo cual le encantaba.

El video se volvió tan viral, que hasta la misma Laura Tobón le comentó el post “Que es esto tan chistoso”, a lo que varios le afirmaron que en Turquía era muy famosa.

Lo único que no les gustó a algunos, es que compararon a ‘Boyacoman’ con Shakira, afirmando que en Turquía no la conocían, pero sí al comediante y a Laura Tobón: “¿cómo no va a conocer a Shakira?” pues el señor, en medio del video, afirmó que no conocía ninguna cantante con ese nombre, pero sí la comedia nacional.

En definitiva, el video causó mucha gracia y ternura a la mayoría los usuarios que vieron el video.