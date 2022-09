Gojira: sobredosis de metal, arte y activismo medioambiental

Gojira en Rock in Rio 2015 Joe Duplantier, cantante de Gojira en 2015 Rock in Rio. (Foto de Raphael Dias/Getty Images) (Raphael Dias/Getty Images)

El death metal ha sido encasillado como uno de los subgéneros más crudos y brutales. Normalmente, es asociado con evisceraciones, muerte, sangre y calaveras, todo sobre un fondo negro. Sí, es posible que se venga a la mente una portada de Cannibal Corpse y no una ballena voladora pasando frente a la luna, tal como la carátula del ‘From Mars to Sirus’ de Gojira.

Hablamos con Joe Duplantier, cantante y cofundador de la banda francesa, que nos contó el proceso que llevan a la hora de la línea gráfica bastante definida que tiene Gojira en sus demos y álbumes.

“En ‘From Mars to Sirus’ la ballena voladora se convirtió en un símbolo bastante importante. Lo hice con un lápiz, un poco de tinta y agua. El sello discográfico no sabía qué pensar al respecto. Me decían que tenía que ser un álbum de metal, tenía que ser negro. Yo sabía, pero por qué no hacerlo así”.

Joe es bastante locuaz a la hora de hablar, en un inglés muy fluido y con poco acento francés. Se reúne con nosotros a través de una videollamada desde París que se había pospuesto del día anterior por algunos inconvenientes técnicos.

Comenzamos hablando de su gira por Sudamérica, la cual traerá a Gojira por primera vez a Colombia, luego de los llenos totales en Santiago de Chile y Buenos Aires, Argentina, sitio donde debieron cambiar de escenario por uno más grande debido a la alta demanda de fanáticos. El metal llena las plazas sudamericanas.

¿Qué esperar de Bogotá?, es la pregunta inicial, a la que Joe, bastante seguro, contesta de forma inesperada: “no espero nada de los sitios a los que voy. Solo hago lo mío”.

Y es que ese “hacer lo mío”, es un punto clave que ha tocado en distintas entrevistas previas, Mario, su hermano y baterista de la banda, quien reveló que veían los videos de sus conciertos -tal como entrenador de fútbol analizando su último partido-, para ver qué cosas se pueden mejorar para el siguiente show. Le preguntamos sobre esto.

“En este punto apenas estamos afinando cosas. No es como que tengamos un show planeado y vayamos afinando cositas, lo vamos creando a medida que avanza la gira. Estamos tratando de tener el factor ‘wow’ con algunos efectos, un magnífico juego de luces y poder desplegar nuestro contenido de video; también lo podemos hacer sin los apoyos y seguir teniendo el mismo efecto. Lo primero que debemos tener en cuenta es la calidad del sonido (...) es cómo tocas las canciones, cómo te involucras con la audiencia”, aseguró Joe.

Pero, las canciones de Gojira van un poco más allá de la complejidad melódica, y están acompañadas de una lírica poderosa, marcada por un activismo medioambiental que ha tenido la banda desde sus inicios. Ahora, en su último álbum, ‘Fortitude’ -el que los saca de gira- se encuentra la canción ‘Amazonia’, y sí, trata sobre la selva y su conservación.

“Creo que las personas al fin se están dando cuenta que debemos cambiar nuestros comportamientos para limitar el cambio climático. Toma un tiempo, toma un esfuerzo individual y grandes decisiones desde los gobiernos. Con suerte, las personas elegirán a los políticos correctos para que tomen las medidas indicadas”, nos cuenta Duplantier.

Ahora, ¿cómo llega una banda de metal a tocar estos temas en gran cantidad de canciones? ¿Qué los motiva? Joe hace una reflexión profunda al explicarlo.

“Cuando escribimos música, somos artistas y nuestro objetivo es crear algo hermoso, grande y que te atrape, que te acaricie con su propia densidad. Tratamos de producir un sonido que lleve el alma [pero], por supuesto, la letra es importante: si hablas de los zapatos que compraste ayer en Amazon, en lugar de hablar de la Amazonía, será una vibra totalmente diferente. No es que esté mal no hablar de nada en una canción, a veces es solo la música. Sin embargo, cuando se conecta un fin y un objetivo, se vuelve casi un himno -como ‘Amazonia’-, porque es un tema muy relevante desde hace décadas”.

Pero, ¿de dónde sale el sonido de la banda?

Esto es algo que han contado antes, y en sus canciones se alcanza a percibir, una influencia de bandas como Sepultura y Metallica. Sin embargo, Joe asegura que desde pequeños en la casa Duplantier tuvieron la influencia de los Beatles, Michael Jackson -los clásicos-, y particularmente lo ha marcado el compositor británico Mikel Oldfield, que seguramente han escuchado en el tema principal de ‘El Exorcista’.

“Tiene eso de que es suave y fácil de escuchar. Un poco como The Police, donde parece fácil, pero cuando analizas las canciones es mucho más difícil de lo que parece. Le suma mucho a lo lindo de la música, y llega a un punto donde es maravilloso de escuchar. Me encantaría hacer un cover de ‘In high places’ [canción de Oldfield], pero es extremadamente ambiciosa a nivel vocal”.

‘Amazonia’ es un gran ejemplo de la influencia de Sepultura en la banda, pero este tipo de música con ritmos tradicionales va más allá para Joe. Escucha bastante al compositor alemán Stephan Micus -cuyo nombre tiene la amabilidad de deletrear-, del cual le parece magnífico que haya lanzado 25 álbumes por su cuenta, además de inventar un lenguaje indígena, además con un diccionario propio para sus letras. Además, usa instrumentos tradicionales de África, Japón y Europa. “Cada vez que lo escucho, digo sí, es mi favorito”, confiesa Duplantier.

Se nos acaba el tiempo con Joe, debemos hacer la última pregunta. Él se disculpa por no poder seguir conversando, pero antes de irse vuelve a hacer una gran reflexión del futuro del metal y la música.

“No puedo saberlo porque no he estado en el futuro. Sin embargo, esperemos tener calidad y relevancia. Puede volverse más pulido y producido, o, por el contrario, algo sin sentido y ruidoso. Veremos”, concluye Joe antes de despedirse.

Gojira tocará el próximo 04 de septiembre en el Movistar Arena de Bogotá, su primera presentación en territorio colombiano.