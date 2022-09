Esta es la complicada razón por la que Miley Cyrus no habla más con su padre Billy Ray Cyrus

Tras haber pedido el divorcio Billy Ray Cyrus a Tish Cyrus, Miley se alejó de su padre. La pareja estaba casada desde hace 29 años y era una de las parejas más consolidadas de Hollywood.

Miley se alejó de su padre

Billy Ray Cyrus tomó la decisión de no continuar la relación con su esposa y madre de sus hijos, Tish. A lo que Miley reaccionó muy molesta y dejó de hablarle a su padre.

The Sun dijo que la pareja peleó intensamente y perdieron la comunicación al punto que se dejaron de seguir en redes sociales. Tras esta pelea y la pedida del divorcio de Billy Ray Cyrus a Tish, Miley se alejó de su papá desde abril.

“No están en buenos términos”

“Miley es todo acerca de la paz, pero no estaba de acuerdo con algunas cosas que su padre ha hecho. Realmente se ha intensificado y no están en buenos términos”, dijo una fuente The Sun y que también lo reseñó Daily Mail.

“Hubo un intercambio de palabras sobre lo que sucedió hacia el final del matrimonio de Billy y Tish”, y desde entonces “claramente ven las cosas de manera muy diferente”.

Ni Miley ni Billy Ray Cyrus dan el primer paso

Todo indica que ninguno está dispuesto a dar el primer paso entre padre e hija y hacer las paces:

“Ninguno de los dos está particularmente ansioso por hacer las paces en este momento sin una disculpa. El resto de la familia espera que todo pase pronto y puedan reconciliarse, pero tanto Billy como Miley están molestos”, expuso una fuente muy cercana a la familia Cyrus.

Relación de Miley con su padre

Recordemos que los Cyrus son grandes artistas de la música country y su unión se intensificó con la fama de Miley. Billy Ray Cyrus y su madre han apoyado siempre a Miley, por lo que es muy doloroso para ella ver la separación de sus padres. Tuvieron cuatro hijos Miley, Brandi, Noah, Trace y Braison.