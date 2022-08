¡Mucho ojo! Carolina Cruz denunció que estarían usando su nombre para estafar

La presentadora colombiana Carolina Cruz es una de las figuras más reconocidas de la farándula colombiana. Por esto, en redes sociales, en donde suele ser muy activa, sus más de siete millones de seguidores están al pendiente de los acontecimientos de su vida.

Con su trayectoria y participación en distintas producciones como ‘Cambio extremo’, ‘Muy buenos días’, ‘Colombia’s Next Top Model’ y ahora ‘Día a Día’ ha logrado ganarse el cariño del público colombiano.

Así, son varios los momentos que comparte y que son conocidos por muchos, como el crecimiento de sus dos hijos, Marías y Salvador, y la relación amorosa, ahora amistosa, que mantiene con el actor Lincoln Palomeque.

Carolina Cruz denunció estafa en su nombre

En una nueva oportunidad, la colombiana se dirigió a sus seguidores para hablar de una situación poco usual en su vida y denunció que estarían usando su nombre para vender productos y estafando a las personas.

A través de historias de Instagram, la modelo mostró unos productos que aseguró no conocer, por lo tanto no los recomienda, tal como han dicho.

“Porfa, no se dejen engañar. Las historias que les subí de unos productos que siguen diciendo que son lo que yo consumí o he consumido para bajar de peso, no son ciertos. Cuando yo consumo algo, yo misma les muestro por acá en mis redes sociales”, dijo.

Asimismo, expresó su temor de que las personas se dejen engañar y usen el producto que podría ser dañino para la salud.

“Estos productos no los conozco, nunca los he utilizado, nunca los he consumido. Entonces, me da mucho miedo que sean perjudiciales para la salud y que ustedes se dejen engañar”, agregó.