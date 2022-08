La razón por la que los fans de “House of the Dragon” odiaron la nueva secuencia de créditos iniciales

House Of The Dragon ocurre 172 años antes de los eventos de Game Of Thrones (HBO)

El segundo episodio de “House of the Dragon” trajo consigo la revelación que se estaba esperando desde que se anunció la serie, la secuencia de créditos iniciales, una parte esencial en la estética de tan meticulosamente construyó “Game of Thrones” y seguramente de los detalles favoritos de los fans, pero la nueva versión parece no haber calado muy bien.

Como si la serie no hubiese obtenido suficiente polémica por la escena del parto en el primer episodio, ahora los fans han mostrado su descontento en las redes por los créditos iniciales, los cuales siguen la misma línea de “miniaturas” que la serie original, pero parece que el equipo detrás de la nueva producción ha cometido algunos errores.

Se genera una gran polémica en torno a la secuencia de créditos iniciales de “House of the Dragon”

En esta nueva secuencia, podemos ver un modelo de la antigua Valyria, a través de la cual se derrama un río de sangre que nos hace viajar por sus calles y edificios; todo esto con la misma canción que sonaba en la versión de “Game of Thrones”.

En Twitter, algunos fans se sumaron a la discusión escribiendo “Espera... ¿vamos a reutilizar el tema de GoT para los créditos de apertura de HoTD?” y “Los créditos de apertura de HOTD no hicieron nada por mí... las imágenes eran ilegibles... y deberían haber usado al menos una variación del tema principal de GoT”.

El tema rápidamente se volvió tendencia y no tardaron en aparecer quienes hicieron humor del mismo, un usuario elocuentemente comentó “Mucha gente pregunta de dónde viene el nuevo tema de los créditos de apertura de #HouseoftheDragon, la canción se llama ‘Life Is a Highway’ de Tom Cochrane”.

“House of the Dragon” debe convencer a sus propios fans

En medio del tema de la secuencia de créditos iniciales, algunos fanáticos de la serie señalaron que la nueva producción de HBO debe de lidiar con todos los prejuicios que se han formado en la audiencia alrededor de los spin-offs durante los últimos años.

Que pedazo de capitulo el 2do de "House of the Dragon", y que animalada de actor es Matt Smith(Daemon Targaryen), nació para ser villano, lo hace de manera impecable, también Milly Alcock se esta ganando nuestros corazones como Rhaenyra Targaryen. pic.twitter.com/ClrkbXKHGS — Bryan Sant (@bryan_aless) August 29, 2022

Por otro lado, miembros de la prensa especializada han mencionado la complejidad de seguir expandiendo el mundo de “Game of Thrones” con la misma naturaleza con la que se hacía cuando la serie se lanzó inicialmente y que el mundo real no es el mismo, por lo que habría que volver a enamorar a los espectadores.