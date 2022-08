“Tremendo grito”: Kany García se exaltó en ‘La Voz Kids’, al frente de unos niños

‘La Voz Kids’ no solo sirve para que los colombianos se den cuenta del talento que hay en el país, sino también para conocer más facetas de los cantantes que han sido parte de la vida de muchos. Por eso, no se quieren perder los momentos en los que dejan ver algo nuevo de su personalidad. Kany García, a pesar de no ser colombiana, es la consentida del programa, y ahora, los espectadores han conocido su voz por los tremendos gritos que pegó.

Lea también: “Lo voy a atesorar por siempre”: el hermoso detalle de Andrés Cepeda en ‘la Voz Kids’

Está trabajando con niños, solamente puede traer como resultado, la dulzura que lleva cada entrenador por dentro, no solo por el placer de entrenar las voces y el talento que tienen, sino también por sus comentarios, su inocencia y su madurez, porque eso sí, esta temporada se ha destacado por eso mismo.

Sin embargo, si es cierto que también puede sacar el lado más impaciente de los entrenadores. En este caso, dentro de la preparación, antes de la batalla de Neymar, Matías y Juan David, quienes se fueron por el género de la ranchera, Kany decidió enseñarles de qué se trataba los matices, así que fue ahí cuando, literalmente, ‘pego tremendo grito’, para dejar como mensaje, lo que no se tenía que hacer.

Lea también: Tres famosos colombianos que han vuelto con sus exparejas

Obviamente, los niños quedaron sorprendidos con la capacidad de Kany, pero eso sí, le dejaron saber que no lo hiciera más porque se dañaba su voz y su garganta. Kany quedo encantada con los tres niños, sobre todo por la ropa que llevaban puesta, pues materializaban al propio ‘mariachi’. Finalmente, Kany tuvo que decidir un solo niño y fue Matías el que continuó al siguiente nivel del programa.

A la misma entrenadora se le quebró un poco la voz cuando tuvo que despedir a Juan David y Neymar, sobre todo porque uno de ellos, era el alma de la fiesta, como ella misma aseguró.