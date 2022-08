“Soy cantante, no modelo”: Karol G responde a quienes critican su cuerpo

Karol G es una de las artistas de reggaetón más solicitadas y escuchadas del momento y como muchas otras en su medio se ha expuesto a que la opinión pública hable y comente a su antojo sobre su apariencia física. Pero la cantante no se ha quedado callada y ahora respondió a las críticas que ha recibido.

Y aunque estamos en la era del amor propio y el empoderamiento del autoestima por medio de las redes sociales, lo cierto es que muchos y muchas siguen enfocados en criticar la apariencia de los demás. Varios comentarios negativos ha recibido la cantante por mostrar su cuerpo tal y como es, con estrías, kilos demás y sus características curvas.

En un nueva entrevista que Karol G brindó a Jorge Pabón, conocido como ‘El Molusco’, respondió que ha recibido críticas de por mostrar su cuerpo sin filtros por medio de sus redes sociales. La cantante ha comentado que quiere que sus fans la quieran no por su físico sino por su forma de cantar.

“Era muy incómodo para mí porque yo también caía, hace mucho tiempo, en eso de editar las fotos y que todo saliera perfecto, pero empecé a sentir que ya había mucha gente viendo lo que nosotros estábamos haciendo, que dije: cómo será cuando salga en un show en realidad y que la gente vea como estoy y digan, pues esta no es la misma”, contó.

Además de esto, la cantante aclaró y recordó que ella es cantante, no modelo, por lo cual sus seguidores deberían enfocarse en su talento y no en su apariencia física. “Yo soy cantante, lo digo de una vez, yo no soy modelo, y la gente se debería enamorar de mí por mi música, pro como canto y me expreso, más no por cómo me veo. Yo soy así, ya han visto que tengo celulitis”, agregó.

Sin embargo, sí contó que ha perdido rendimiento físico, ese que tanto se necesita para que pueda rendir en el escenario mientras canta y baila, por lo cual ya se ha propuesto comenzar un entrenamiento estricto con su entrenadora personal, bajo una alimentación estricta.

“En dos semanas empiezo mi tour y ya tengo mi entrenadora que me tiene un plan macabro. Son entrenaditas en ayunas, doble jornada, comiendo ensalada y carne, pero no es más por cómo me voy a ver sino para rendir en el show”, concluyó.