‘La pupuchurra’ Martha Isabel Bolaños preocupó a sus fans

La reconocida pupuchurra Martha Isabel Bolaños preocupó a sus fans tras la publicación de un video en el que se mostró llorando en sus redes sociales. La actriz contó que estaba pasado por un momento de dolor y la vez de sanación, según contó el programa Lo sé todo.

Lo cierto es que Martha Lucía explicó que en el momento en el que compartió el video se encontraba con unas amigas en un retiro a donde asiste y sintió la necesidad de contar a sus fans que está pasando por un proceso de sanación de la muerte de su padre. “Sentí que algo me decía que debía publicar y compartir lo que siento”, dijo.

Además, contó que ha sido tóxica en sus relaciones pasadas por lo que le ha tocado aprender a volver amar. Ahora dijo que está “soltera pero no sola”. Y que siente que pese a los momentos dolorosos se siente feliz y plena a sus 48 años.

Desmintió los rumores sobre su estado emocional y le pidió a sus fans que no se preocuparan porque está en proceso de seguir sanando.

Los problemas que tuvo La pupuchurra por culpa de su papel

También puede leer: ¿La pupuchurra de ‘Betty la fea’ se casa? Entristeció a sus admiradores con un video en redes

La actriz Martha Isabel Bolaños tuvo algunas dificultades cuando terminó la novela. Los problemas que tuvo La pupuchurra por culpa de su papel.

El dolor de cabeza de Sofía siempre fue ‘La pupuchurra’ (Jenny), la guapa mujer que le había robado la atención de su exmarido, Efraín.

Este papel de Martha Isabel Bolaños impulsó su carrera. Sin embargo, también le trajo algunos dolores de cabeza una vez terminó la novela.

Y es que muchos papeles que le ofrecieron después eran todos similares: una mujer coqueta que atraía a los hombres.

Pero en su vida personal también hubo problemas. Más de uno pensó que ella era similar a sus personajes, y no la tomaban muy en serio.

La nota la compartió La Movida, el nuevo programa de farándula de RCN. Allí, entrevistaron a la actriz, quien aseguró que se le acercaban «porque pensaban que era como ‘la pupuchurra’. Hoy en día sigue siendo así, la gente se estrella un poco, pero no me interesa porque yo no soy así y siempre he sabido cuidarme y protegerme de los chulos”, dice.

También, contó que por prender una vela para que le saliera un papel luego de Betty la Fea, incendió su apartamento, así que las cosas estuvieron particularmente duras para ella al final de la novela.

Hoy en día ha logrado dejar atrás estos papeles, y mostrar sus habilidades actorales.