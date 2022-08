“Mi personaje en ‘Me Time’ es un tipo de personaje que nunca ves en Hollywood”: Luis Gerardo Méndez

ME TIME ME TIME. Luis Gerardo Méndez as Armando in Me Time. Cr. Saeed Adyani/Netflix © 2022. (SAEED ADYANI/NETFLIX © 2022/Saeed Adyani/Netflix © 2022)

Luis Gerardo Méndez se ha convertido en uno de los latinos favoritos de la meca del cine. Luego de protagonizar Club de Cuervos, Hollywood lo abrazó y comenzó a darle papeles en películas gigantes como Charlie´s Angels. Ahora protagoniza “Me time”, la nueva comedia de Netflix junto a las superestrellas Mark Wahlberg, Regina Hall y Kevin Hart.

En Publimetro hablamos con el mexicano acerca de su carrera, su vida y cómo va cambiando una persona a través de los años

¿Qué significa “Me time” (Tiempo para mí) en tu carrera?

Es un gran regalo… es la oportunidad de trabajar con gente que admiro mucho, como Mark Wahlberg. “Boogie Nights” es de mis películas favoritas. De hecho, es una de las razones por las que decidí hacer cine, así que de pronto poder trabajar con él o encontrármelo en las pruebas de vestuario es completamente surreal…y a eso súmale que John Hamburg, el director, ha hecho comedias muy icónicas.

Yo estaba filmando algo en México y me habló el director para decirme que tenía el rol de un mexicano multimillonario dueño una fundación para salvar el medio ambiente. Me preguntó si me interesaba y ,por supuesto, dije que sí. Es un tipo de personaje que nunca ves en la pantalla de Hollywood. Esa representación es la que a mí me interesa buscar como actor en Estados Unidos, así que no había mucho que pensar.

¿Es inevitable cambiar cuando uno está en pareja? ¿Es inevitable alejarse de una vida y encarar directamente otra?

Uy, pues no lo sé. Creo que esa pregunta es la pregunta que hemos tratado de responder durante milenios. Creo que lo que es importante es buscar esos espacios para uno. Por eso la película se llama “Tiempo para mí”. Vivimos en una sociedad que nos exige muchísimo: nos exige ser más productivos, ser más conscientes, ser más politizados, ser mejores amigos, ser mejores parejas. Y entonces vivimos agotados. Creo que es muy importante buscar esos espacios para ti donde puedas desconectar y escucharte y simplemente no hacer nada y reconectar.

¿Y qué tal la incompatibilidad? ¿Es incompatible madurar y mantener rasgos de la juventud?

Creo que se puede lograr, pero no es fácil. Creo que se puede seguir siendo lúdico y divertirse y pasarla bien…pero el cuerpo te va enseñando que hay límites ¿sabes? Por más que tú quieras, el cuerpo ya no reacciona igual. Una resaca ya no te dura tres horas, sino que te dura una semana. Entonces, tiene que ver más bien con qué tan consciente eres tú de lo que está pasando y con base en ellos decidir cómo invertir tu tiempo

¿Cómo describirías “Tiempo para mi” en 3 palabras?

Disparatada. Enloquecida. Surreal.