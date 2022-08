¿Están peleados? Luisa Fernanda W reveló por qué no sube fotos con Pipe Bueno a redes

La creadora de contenido paisa, Luisa Fernanda W, es reconocida por su presencia en redes sociales, en donde suele hablar de temas como maquillaje y moda, pero también por su relación con el cantante Pipe Bueno, con quien tiene un hijo llamado Máximo.

Aunque en su momento, el romance entre los famosos no fue muy bien visto, actualmente es evidente el cariño que existe entre los dos. Así, los más de 17 millones de seguidores que acumula en su cuenta de Instagram, están constantemente pendientes de la actividad de la colombiana.

Fue así como, a través de una dinámica de preguntas y respuestas, un espacio que los creadores de contenido suelen abrir para hablar con sus fans, un usuario le preguntó: “¿Por qué casi ya no montas cosas con Pipe?”.

¿Por qué Luisa Fernanda W no publica fotos con Pipe Bueno?

La influenciadora fue directa con su respuesta y aseguró que no le gusta publicar cosas de su vida privada y que su contenido tiene una intención diferente. “Me gusta compartirles cosas con Pipe, videos chistosos, momentos en pareja o con nuestro hijo, pero muy contaditos porque realmente ustedes saben que mi contenido no se basa en eso”, dijo.

Asimismo, aseguró que el contenido que sí le interesa publicar es el relacionado a los tips de belleza o emprendimiento y redes sociales, además de la creación musical que ha compartido en plataformas como YouTube.

“Ustedes pueden ver que mi contenido es muy versátil, pero mi enfoque realmente siempre ha sido otro. (...) Lo evito mucho, lo hago muy de vez en cuando si algo me parece muy divertido, pero, con todo respeto, la intimidad con mi pareja me la reservo, la crianza de mi hijo me la reservo”, agregó.