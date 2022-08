Mark Wahlberg, Kevin Hart, la paternidad y el ser hombres en “Me Time”

ME TIME ME TIME. (L-R) Mark Wahlberg as Huck and Kevin Hart as Sonny in Me Time. Cr. Saeed Adyani/Netflix © 2022. (SAEED ADYANI/NETFLIX © 2022/Saeed Adyani/Netflix © 2022)

“Me time” (Tiempo para mi) cuenta la historia de un padre de familia que encuentra tiempo para sí mismo por primera vez en años y se reencuentra con un amigo para pasar un fin de semana salvaje. Kevin Hart hace el papel de Sonny, un hombre que decidió quedarse en casa y cuidar a los hijos mientras su mujer trabaja… con todo lo que esto implica. Mark Wahlberg es su amigo de infancia que regresa para poner este mundo al revés.

En PUBLIMETRO hablamos con Wahlberg y Hart acerca de los estereotipos, los hombres que deciden criar a sus hijos y las dificultades para compatibilizar la vida madura con las amistades de antaño.

¿Sienten que todavía hay prejuicios contra los padres que se quedan en casa, criando a los hijos?

Kevin Hart: Prejuicio… esa es una buena palabra. No creo que haya prejuicios, pero creo que se habla muy poco del tema. Cuando se habla de eso, se celebra… pero ¿se habla lo suficiente del tema? Tal vez no. Creo que, en este caso, estamos elevando la conversación mientras hacemos un buen intercambio entre los roles estereotipados de hombre o mujer. La crianza no es algo que deba asociarse o relacionarse con las mujeres. Un hombre también puede hacerlo… no quiero decir que somos iguales, pero se puede hacer un intercambio de roles sin problema…de hecho, algunos hombres priorizan quedarse en casa con sus hijos…a algunos hombres les encanta. Y Sonny, mi personaje en ‘Tiempo para mi’, es uno de esos tipos.

Mark Wahlberg: Yo creo que, como hombre, tienes que hacer lo que tengas que hacer, asumir cualquier responsabilidad, cualquier rol y enorgullecerte de ello. Para mí, eso es ser hombre: hacer lo que haya que hacer. Y debo agregar que yo no estaría en ninguna parte sin las increíbles mujeres en mi vida.

A medida que uno va creciendo, cambiando, teniendo otras responsabilidades, ¿es posible no distanciarse? ¿Es posible no alejarse de los amigos?

Kevin Hart: Las personas se distancian todo el tiempo, pero el hecho de que te separes no significa que sientas menos amor por la persona. Creo que la vida toma diferentes direcciones y a veces, en esas direcciones, tu tiempo se minimiza…y se minimiza hasta el punto de que no tienes suficiente para dárselo a todos. Así que tienes que ser muy consciente de con quién estás compartiendo ese tiempo. Y, ya sabes, no todos pasan ese filtro…no significa no que todos no valen la pena, solo significa que no todos pueden quedarse.

Mark Wahlberg: Se torna más complicado a medida que envejeces, creces o maduras…yo soy una persona muy ocupada, así que tengo que ser muy consciente del tiempo que tengo. Pero tengo amigos que he tenido desde la infancia y me encanta juntarme y pasar el mayor tiempo posible con ellos. Al final del día, son las risas las que hacen que todo lo demás fluya.

Kevin Hart: En esta entrevista me doy cuenta de que Mark tiene más suerte que yo. Todos sus amigos están aquí hoy. Yo estoy solo así que voy a empezar a quitar amigos de la ecuación… pero espero que esta confesión quede entre nosotros. ¿Está bien? ¡Jajajaja!