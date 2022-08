La Segura muestra en video por lo que pasa cuando no le depositan su dinero

Esta vez La Segura optó por el lip sync y de nuevo le salió a la perfección, pues repite con una sincronización exacta cada una de las palabras en la que una mujer le reclama a su pareja por no depositarle para mejorar su apariencia.

Puede leer: La Segura reveló la tierna forma en la que Ignacio Baladan le pidió ser su novia

Con una peluca desordenada y simulando que está hablando por teléfono inicia el reclamo, que incluye hasta el tartamudeo. Pero no quedó allí, pues la influencer acompañó el clip con un texto suspendido en la parte superior en el que se lee que eso es lo que ocurre cuando el sugar daddy no le quiere consignar.

“Ya ni se sabe con qué rata patrullera te… te… te… te enredaste allá en España, ya ni se sabe. Antonio. Yo también te pedí pa’ una extensión Antonio ¡Mira cómo tengo la cabeza! ¡Mira cómo tengo el pelo! Que lo tengo es en pausa ¡Te tengo el pelo en pausa!”, dice La Segura.

Luego continua de una manera más que directa en la que explica los motivos por los que perdió su belleza, por lo que es más que inevitable no morir de carcajadas ante la situación.

“Haceme el favor Antonio, no, no… Es que… a… aquí el que sale damnificado no sos vos, soy yo, porque soy yo la que está sufriendo con los daños físicos ¿Me entendés? Porque mira la extensión yo la tenía fea y por eso fue que me la quité, porque eso me estaba destruyendo la belleza, apenas me quité la extensión se me fue la belleza ¿No me estás viendo?”.

¿Por qué están importante el cabello para una mujer?

El cabello y la forma como esté configura la apariencia de las personas, por lo que juega un rol muy importante en la sociedad. No sólo ha sido un indicador simbólico de género, sino también de la condición social, religiosa y profesional en particular de las mujeres.

La forma en que cada uno presenta su cabello habla del individuo en sí, de cómo se siente, de su identidad. Además, que muchas mujeres se autodefinen por su apariencia externa, por lo que tener el cabello bello y saludable es una parte de la que las mujeres utilizan para medirla.