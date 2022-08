‘Los Locos Addams’ cumplió 31 años y así lucen ahora sus personajes: Morticia sigue hermosa

Corría el año 1991 cuando aterrizó en la gran pantalla Los Locos Adams, una película de comedia de terror inspirada en La familia Addams (1964), una serie basada en las caricaturas de Charles Addams.

No pasó mucho tras el estreno del largometraje para que la gótica y macabra familia se ganara el corazón del público con sus cómicas aventuras en esta producción dirigida por Barry Sonnenfeld.

Ahora, una nueva serie inspirada en la familia, pero protagonizada por la peculiar Wednesday Addams (Merlina) y bajo la dirección de Tim Burton se estrenará en Netflix en el otoño.

Gracias a este próximo lanzamiento, muchos han recordado con nostalgia la emblemática cinta de comienzos de los noventa y el increíble elenco que participó en este taquillero clásico del cine.

El antes y después de los actores de Los Locos Addams

No obstante, aunque permanece intacto en la memoria de las audiencias, el reparto de este filme ha cambiado mucho durante las más de tres décadas que han pasado desde el estreno.

Por esto, a continuación, te mostramos el antes y después de los actores que dieron vida a los particulares integrantes de este clan en la película Los Locos Addams.

Anjelica Huston - Morticia Addams

La actriz y directora Anjelica Huston se inmortalizó en la memoria de todos encarnando a la inolvidable Morticia Addams, la matriarca de la familia Addams.

En la actualidad, la multipremiada luminaria tiene 71 años de edad y continúa brillando en el mundo de la actuación. Su último papel lo encarnó en la película Waiting for Anya (2020).

Asimismo, durante los últimos años, se ha dedicado también al doblaje en varias producciones, como las series como American Dad! (2011-2021) y BoJack Horseman (2014-2020).

Christopher Lloyd - Fester (Lucas) Addams

Christopher Lloyd se grabó en la mente de los espectadores como Fester Addams, el hermano de Gomez Addams que al principio no recuerda a su familia e intenta robar su fortuna.

Actualmente, el actor tiene 83 años y sigue imparable en el medio artístico. Sus más recientes roles los encarnó en la serie The Mandalorian (2022) y la película Tankhouse (2022).

Además, tiene una serie de proyectos anunciados y en posproducción con los que promete continuar cautivando a las audiencias con su gran talento.

Christina Ricci – Wednesday (Merlina) Addams

Con tan solo 11 años de edad, la actriz y productora Christina Ricci saltó a la fama interpretando con maestría a la inolvidable Wednesday Addams, la hija de Morticia y Gomez Addams.

Desde entonces, la histrionisa no ha parado de destacar. Al presente, tiene 42 años y es una consagrada figura en el mundo de las actuación con nominaciones a grandes galardones.

La serie Yellowjackets (2021-2022) y la cinta Monstrous (2022) son sus últimos proyectos. De igual forma, Ricci forma parte del elenco de Wednesday ahora protagonizada por Jenna Ortega.

Jimmy Workman – Pugsley (Pericles) Addams

A sus 10 años de edad, Jimmy Workman debutó en el mundo de la actuación personificando al inolvidable Pugsley Addams, el hijo de Morticia y Gomez Addams.

Tras su estreno por la puerta grande en el séptimo arte, el hermano de Ariel Winter continuó actuando en varios proyectos cinematográficos y televisivos hasta su retiro definitivo en 2004.

Desde entonces, ha permanecido alejado de las pantallas, aunque no de la industria. Y es que, según Imdb, trabaja en el sector de transporte de producciones para el cine y la televisión desde 2009.

Carel Struycken - Lurch (Largo)

El histrión neerlandés Carel Struycken impresionó a las audiencias con su talento y su altura (mide más de 2 metros) dando vida al memorable Lurch, el mayordomo de los Addams.

Hoy por hoy, tiene 74 años de edad y se mantiene activo como actor. Doctor Sueño (2019), The Eden Theory (2021) y Class of ‘85 (2022) son las más recientes películas en las que ha actuado.

John Franklin - Cousin Itt (Tío Cosa)

El artista John Franklin se ganó al público con su interpretación de Cousin Itt en Los locos Addams. Luego del proyecto, prosiguió actuando hasta el año 2004.

Una década después, en la cual se dedicó a la enseñanza y la escritura creativa, Franklin volvió a la actuación con un rol en la película televisiva Tales of a Fly on the Wall (2014.)

No obstante, cuatro años más tarde, decidió retirarse por segunda vez de la industria del entretenimiento. La cinta Hell’s Kitty (2018) es su último largometraje.

Según Imdb, presentemente, se dedicaría a dar clases de literatura inglesa y escritura de guiones en Golden Valley High School en Santa Clarita, California.

Cabe recordar que los emblemáticos actores de la película Judith Malina (la abuela Addams) y Raúl Juliá (Gomez/Homero Addams), lamentablemente, ya fallecieron.