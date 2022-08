“Nunca lo vamos a lograr”: Yojan ha vuelto

Sergio Borja vestido en una trusa rosada cantando a todo pulmón “me estoy volviendo metrosexual, soy el más bello de todo el bar” mientras los espectadores saltan enloquecidos en medio de carcajadas, la estridencia de una guitarra eléctrica hardcorera acompañando la letra de “¿Dónde está Javier? Hernández Bonnet” o la nostalgia de “Martirio”. Eso es Yojan, una banda con 20 años de presentaciones intermitentes y un halo de culto en los bares bogotanos que hoy vuelve a los escenarios en una apuesta que, como el propio Borja dice: “no tiene futuro”.

Drunken Fox, tradicional bar de rock en Bogotá ubicado en la carrera 13 con 83, tendrá esta noche a Juan Pablo Benítez en la guitarra, Danilo Arias en el bajo, Juan Manuel Orjuela en la batería y Borja en la voz, en un regreso de Yojan que va dedicado a Sergio Roncallo, reconocido académico y rockero bogotano que falleció en 2020, y quien tuvo que ver mucho con la formación de la banda: “La primera canción de Yojan nació, de hecho, en un apartamento con Sergio en medio de tragos y borrachera, y él en algunos momentos tocó con nosotros. La verdad es que yo sí lo extraño mucho. Leyendo el libro de Manuel Carreño (”Por culpa de Los Ramones (o de cómo la música no cura nada pero sí salva vidas)”), se me vinieron a la cabeza muchos recuerdos de su banda, de Los Pussylánimes, y de los momentos en que él también le aportó a Yojan. Curiosamente, Roncallo compuso canciones con nosotros, pero él no le veía ningún futuro a la banda y parece que efectivamente acertó. Pero nosotros insistimos, insistimos e insistimos. Y por por su memoria, por lo divertido que era, pues esto se lo vamos a dedicar a Sergio”, recuerda Borja, quien habló con PUBLIMETRO sobre este reencuentro.

Yojan nace como parodia y sátira, y termina volviéndose una especie de banda de culto en la escena bogotana, ¿pensó que eso iba a pasar cuando crearon la banda hace 20 años?

Nosotros somos una banda de culto, pero el culto para ebrios, pa borrachos, pa gente que nunca termina lo que empieza. Así somos nosotros. Y así ha sido la historia de la banda: intermitente. Somos torpes. Antes de pandemia estábamos tocando muchísimo y preciso, cuando nos decidimos, se acabaron los toques. Somos como el sino trágico del colombiano; no somos la voz de los que no tienen voz, somos la voz de aquellos a los que les vale huevo y no necesitan ni les interesa ser la voz de nadie.

El rock nace rebelde pero luego el sistema se lo comió, en ustedes esa rebeldía siempre fue el humor, ¿ya se los comió el sistema?

El rock nació rebelde y la sociedad lo corrompió. Creo que nosotros, en el fondo, siempre hemos sido unos vendidos al sistema, nunca hemos dejado nuestra posición ni nuestros trabajos por la música y por enfrentarnos al mercado. Creo que nosotros queremos volver el antimercado al mercado, como lo han hecho todas las bandas de rock. El grunge supuestamente era contracultura y después se volvió lo mainstream. ¿Y así pasa con todo, no? El mismo reggaetón era contracultura y después vea lo que ahora el mainstream es. La diferencia es que ellos sí lo lograron y nosotros nunca lo vamos a lograr.

¿Cómo se siente volver a tocar después de todo este tiempo?

Volver a tocar si se siente una delicia. Habíamos hecho un par de toques solo Juan Pablo y yo, pero no habíamos podido reunirnos, pues en pandemia todos se volvieron papás. El único que no es papá soy yo. Entonces había sido difícil reunirnos, pero ya estamos con la voluntad de nuevo para arrancar a tocar y este es el primer toque y ya parece que hay otro toque en camino y vamos a tener diferentes sorpresas para que la gente pueda escuchar otra vaina diferente a nuestros grandes éxitos de toda la vida, nuestros mismos cuatro éxitos.

En el toque esperamos Metrosexual, Javier Hernández Bonnet y esos cuatro éxitos, ¿pero habrá alguna sorpresa?

La idea es rocanrolear y fiestear con rock and roll, entonces vamos a tener las canciones, pero en versiones mucho más pesadas, más rocanrolero, más fiesteras, mucho más rápidas, mucho más bailables. Y vamos a tener una versión de Martirio muy oscura, más que la oficial, la del video, la del libro. La vamos a poner un poco más hardcore, y vamos a tener un par de de muestras de de dos canciones de los estrenos que las vamos a tocar ahí en como “Pandora en popurrí” para que se las vayan aprendiendo, que tienen dos coros bien pegajosos. O sea, va a haber mucha sorpresa, va a haber fiesta, lo que nos gusta. Y pues hicimos una encuesta para ver si yo presentaba mi nueva trusa, y va a haber sorpresas con la trusa.