La erótica foto de Jessica Cediel que tiene enamorados a sus seguidores

Es más que hermosa, de eso no hay dudas para los admiradores de la presentadora y modelo Jessica Cediel quien sigue deslumbrando cada una de sus fotografías y mucho más cuando estas son un tanto candentes.

Así ha sido la última publicación en la que, acostada sobre su cama, en medio de las sabanas y mirada seductora quedó perfecta para el seriado de dos imágenes, siendo la primera la que causó que todos los ojos se posaran sobre ella.

“Está servida la cena… 😮‍💨 🖤 😂”, escribió al pie de publicación sin especificar quién sería la persona que invita a cenar. Pero de inmediato sus seguidores confesaron que les gustaría ser ellos. Es por ello que el post se llenó de diversas reacciones en las que destacan lo sensual que luce además de la confesión de muchos en poder siquiera soñar con ella.

“Si esa es tú pijama para dormir sería el hombre más feliz compartiendo el sueño contigo y que sueños tan bellos serían. 🔥 🔥 🔥 🔥 🔥 ❤️ ❤️ ❤️ ❤️ 🔥 🔥 🔥” y “Bendito sea el señor la cena que ningún fan nunca podrá tener. La niña que con solo mirar sus fotos le alegra el día al que sea. ❤️ ❤️ ❤️ 🔥 🔥 🔥 😍 😍 😍”, son algunas de las respuestas que destacan en el post.

Jessica Cediel en recuperación

Es de recordar que la presentadora ha tratado de mantener a sus seguidores al tanto de cómo van los avances en lo que es la extracción de biopolímeros de su cuerpo, y una de las últimas actualizaciones es que todo va encaminado.

“Hola familia, hoy me estaba haciendo la curación y me quité la faja. Me quité las espumas que ustedes saben que me toca tener en mi zona lumbar y dije ‘Ohh’, para llevar un mes y medio, comer de todo y no hacer ejercicio, me siento muy bien, muy feliz, muy bendecida y sobre todo sana, que toda la gloria sea para Dios”, afirmó días atrás en un video en sus historias de su red social en Instagram.